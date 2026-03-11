El gobierno de Rivas pide a los policías más multas en carga y descarga si quieren cobrar horas extra

El Gobierno comunista de Rivas ha condicionado el servicio especial por horas extras de la policía local del municipio a la cantidad de multas que pongan en las zonas de carga y descarga. Dicho de otra manera, la alcaldesa, Aída Castillejo (IU), permite a sus agentes formar parte del servicio especial por horas extra remuneradas bajo la condición de poner un mínimo de multas a la ciudadanía.

«Quienes no cumplan con los objetivos mínimos del servicio, que serán denuncias en zonas de carga y descarga, doble fila o retiradas de vehículos con grúa, quedarán excluidos para realizar este servicio», dice la circular que el Consistorio ha hecho llegar a los agentes y a la que ha tenido acceso OKDIARIO. Es decir, quienes no cumplan con esto, quedarán fuera del servicio especial por horas extra. Un plus muy suculento para la policía local porque, gracias a ello, cobran algo más en las nóminas.

El informe dice textualmente: «Desde Jefatura, en conjunto con Coordinación, una vez por semana, iniciando en el mes de febrero del presente año, se implementará un servicio de verificación de zonas de carga y descarga en horario comprendido de 08:30 a 17:00 con dos componentes llamados de bolsa según el orden establecido. Finalizando el servicio, entregarán la hoja al Comisario o al Jefe de servicio con las actuaciones, denuncias y resultados del servicio. Dichos componentes que no cumplan con los objetivos mínimos del servicio, que serán denuncias en zonas de carga y descarga, doble fila o retiradas de vehículos con grúa, quedarán excluidos para realizar este servicio».

En Rivas‑Vaciamadrid, aparcar en una zona de carga y descarga cuando no está permitido suele conllevar una multa de unos 200 euros.

Al mismo tiempo, dicha circular también informa de que habrá horas extra para refuerzos en controles de seguridad, alcohol y drogas. «En diferentes turnos y un día de la semana determinado por Jefatura, se establecerá un Servicio de Controles de Seguridad, Alcohol y Drogas, en el que participarán un mando, un policía de atestados y tres policías». Y añade: «por cuestiones operativas de los controles de todo este personal seleccionado, al menos una debe ser mujer, procediendo al llamamiento que corresponda.»

Una situación que ha sido denunciada por el grupo municipal Vox en Rivas, al considerar que esta medida de las multas y condicionarlas a las horas extra, tiene un afán «claramente recaudatorio.»

«El gobierno municipal de Izquierda Unida vuelve a demostrar cuál es su verdadera prioridad: recaudar más a costa de los vecinos. La reciente orden de servicio dirigida a la Policía Local, que establece objetivos de denuncias y retiradas de vehículos en zonas de carga y descarga, evidencia un modelo de gestión basado en la presión sancionadora y la recaudación, no en la solución de los problemas reales de movilidad y seguridad que sufren diariamente las familias del municipio», ha dicho Eliana Palacios, concejal y portavoz de Vox Rivas.

Para Eliana, esta medida va a mermar la confianza de los vecinos en la policía del municipio. «La Policía Local debe ser un aliado del vecino, un servicio público cercano que ayude a garantizar la convivencia y la seguridad en nuestras calles. Sin embargo, el gobierno de Aida Castillejo parece empeñado en lo contrario: convertir a la policía en el rostro visible de su política de sanciones, deteriorando la confianza entre vecinos y agentes y generando la sensación de que la policía es un enemigo al que temer en lugar de un aliado al que acudir».

«Pero además, esta orden introduce un elemento especialmente grave: la presión directa sobre los propios policías. Cuando se fijan objetivos de denuncias y se vincula la participación en las bolsas de horas extraordinarias al cumplimiento de esos resultados, lo que se está trasladando a los agentes es un mensaje muy claro: o sales a multar o puedes olvidarte de volver a entrar en esas bolsas de horas». «Un planteamiento que resulta profundamente injusto para los profesionales de la policía local», sentencia la portavoz de Vox.

Por otro lado, Eliana Palacios recuerda que muchos de los problemas de movilidad que tiene Rivas y, por ende, de aparcamiento, «han sido generados por sus propias decisiones ideológicas».

«La implantación de medidas mal planificadas, como los carriles bici o en fraude de ley como las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) con sus restricciones de tráfico, ha provocado atascos diarios, conflictos en la circulación y dificultades para vecinos, comerciantes y repartidores». «Primero generan el problema y después intentan sangrar a los ciudadanos con más multas», subrayan desde el partido conservador, que ha exigido también al gobierno municipal que rectifique «de inmediato» esta orden y «abandone una política basada en la presión sancionadora y la recaudación».