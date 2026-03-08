Un hombre «feminista» responde con machismo a una reportera de OKDIARIO en el 8M: «Guapa»

Una periodista de OKDIARIO vivió este sábado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, un episodio de menosprecio mientras cubría la manifestación feminista celebrada en Madrid. Cuando intentaba obtener declaraciones de varios manifestantes sobre los motivos de su asistencia, uno de ellos le respondió llamándola «guapa» de forma condescendiente, un trato que los propios asistentes, que acudían en nombre de la igualdad, condenan.

La reportera se acercó a un grupo de participantes para preguntarles por las reivindicaciones que les habían llevado a salir a la calle. Ante la negativa reiterada de los manifestantes a atender a la prensa, la periodista señaló la paradoja de quienes piden derechos en la calle pero se niegan a explicar públicamente sus demandas.

Fue en ese momento cuando uno de los presentes zanjó el intercambio con una frase que condensaba, en pocas palabras, el trato que pretendía evitar que se diera a las mujeres: «Nos estamos manifestando, no haciéndote pedagogía, guapa». El apelativo, empleado para restar autoridad a una profesional en el ejercicio de su trabajo, fue recibido con indiferencia por quienes le rodeaban.

La manifestación del 8M en Madrid ha reunido a miles de personas bajo consignas proiraníes como «¡Contra la guerra imperialista!» y otras contra el capitalismo: «Ni tradwives, ni gymbros Por un transfeminismo anticapitalista contra la extrema derecha».

La jornada ha transcurrido de forma pacífica entre banderas comunistas, cánticos contra la iglesia católica y la policía nacional y lemas a favor del aborto libre. «¡Yo abortaría si sale policía!», ha sido una de las consignas que se han podido escuchar en la convocatoria.