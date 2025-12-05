El Ministerio del Interior ha publicado esta semana el balance de criminalidad de enero a septiembre de 2025 y de estos datos se desprende que la criminalidad en Rivas ha aumentado un 17,7% este año respecto al anterior. Sin embargo, el Gobierno comunista de Rivas ha celebrado los datos oficiales modificando el criterio habitual de análisis para que los datos le salieran más favorables.

Para ello, el Ayuntamiento de Aída Castillejo (IU) ha comparado el tercer trimestre con el segundo en lugar de hacer la comparación interanual recomendada. De esta forma, los datos reflejan que la criminalidad durante el tercer trimestre del año ha bajado respecto al segundo.

«Los datos sobre criminalidad del tercer trimestre de 2025 evidencian que las medidas puestas en marcha por el Gobierno municipal empiezan a dar resultados, tras la detección en el segundo trimestre de un crecimiento en el número de algunos delitos vinculados principalmente a los robos en domicilios y establecimientos. De hecho, el descenso de la criminalidad en este tercer trimestre de 2025 ha sido de un 9,48% con respecto al segundo trimestre». Así sacaba pecho de las cifras el Ayuntamiento ripense, gobernado por IU, Más Madrid y PSOE.

«El Ayuntamiento miente»

Sin embargo, los vecinos de Rivas con los que ha hablado OKDIARIO considera que el Gobierno comunista del municipio está mintiendo porque la «criminalidad ha aumentado considerablemente en el último año». La propietaria de un bar restaurante ha denunciado que en el último año le han robado 8 veces y las pérdidas alcanzan los cerca de 12.000 euros. «El local lleva 20 años abierto y lo que nos está pasando ahora, la cantidad de robos que llevamos este año no lo hemos vivido nunca.»

Esta vecina de Rivas considera que el Gobierno miente cuando dice que la criminalidad está disminuyendo porque lo que ella siente es «todo lo contrario». «Usan el método de la alcantarilla, vienen y te revientan los cristales y el bar por dentro y lo que pueden llevarse se lo llevan. Cuando el Gobierno dice que baja la delincuencia es porque a mí me toca irme a denunciar en otro municipio porque aquí tienes que ir con cita previa que te la dan dentro de dos semanas», asegura esta trabajadora.

«Tengo miedo, y mi compañera también, cuando salimos por la noche del trabajo salimos con mucho miedo. Nos hemos llevado algún susto». «Se quedan esperando, te preguntan sobre el dinero, sobre la caja, y luego vienen por la noche y te revientan el bar», lamentan.

«Yo soy vecina de Rivas de toda la vida y se nota muchísimo que ha aumentado la criminalidad en los bares, en la gente, en el ambiente. No vemos que la criminalidad haya disminuido y te tienes que enfrentar a la gente porque los que nos tienen que proteger no están. Yo tengo miedo cuando salgo a la calle y es un miedo que no había tenido nunca antes», argumenta otra mujer.

También están robando en los parkings públicos y no hay policía suficiente para velar por la seguridad de los ripenses. «Los delincuentes usan inhibidores para que no podamos cerrar el coche y así poder robar las cosas del vehículo cuando nos vamos», dice otra persona. Además, acusan el Ayuntamiento de gastarse el dinero en más policía pero para recaudar. «Ponen más policías para vigilar en los controles de alcoholemia, pero no para hacerse cargo de la seguridad de las calles, es una vergüenza.»

La oposición al Gobierno también lamenta que el Gobierno de izquierdas que gobierna en Rivas no diga la verdad. «Los balances de criminalidad, se comparan siempre con el mismo periodo del año anterior para eliminar factores como la estacionalidad, ya que ciertos tipos de delitos pueden ser más frecuentes en verano o invierno. «A este Gobierno le preocupa más retorcer las cifras para que les resulten favorables, en un ejercicio de trilerismo e irresponsabilidad».

Aumento de los delitos

Y es que los datos reales son alarmantes. El municipio registra un aumento global de la criminalidad del 17,7 % con incrementos superiores al 50% en los robos con fuerza en domicilio, situando a Rivas como el segundo municipio de más de 20.000 habitantes donde más han aumentado estos delitos.

Además, del informe del ministerio del Interior se desprende que también han aumentado un 77,8% los delitos contra la libertad sexual. También son muy reseñables los incrementos de los hurtos en un 25,4% y de la cibercriminalidad en un 27,4%. «Datos que el Gobierno local ha pasado por alto», señalan desde la oposición.

La alcaldesa comunista, Aída Castillejo, considera que las medidas que han puesto en marcha han ayudado a alcanzar «estos buenos resultados». «Estos datos evidencian el buen trabajo que se ha venido realizando en estos meses, tanto por parte de la Policía Local como por parte de la Guardia Civil. Entre esas medidas, destacan la incorporación de 7 nuevos agentes de Policía Local y de 47 efectivos de Guardia Civil al puesto de Rivas desde el pasado verano. También se venían reforzando las patrullas a pie y se puso en marcha la campaña Comercios Seguros, asegura.

Medidas que no son suficientes para los ciudadanos y vecinos de Rivas. «El descenso de los robos con fuerza respecto al trimestre anterior se debe a factores estacionales, no a la pobre acción del Gobierno que se ha olvidado de su pueblo.»