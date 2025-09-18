Más Madrid pide a Ayuso más dinero para rutas escolares mientras priva de ellas a colegios católicos

Más Madrid ha pedido a la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, que en el siguiente ejercicio presupuestario, se ponga en marcha una línea de subvención específica, destinada al apoyo a los ayuntamientos de la Región con más de 50.000 habitantes para establecer rutas escolares en servicios de transporte urbano para el acceso a todos los centros educativos de esos municipios.

El partido de Mónica García, menciona en su propuesta a Rivas Vaciamadrid, municipio donde gobierna en coalición con IU y donde el año pasado se puso en marcha la iniciativa en bus al cole. Sin embargo, las rutas escolares, que incluían a todos los colegios públicos de la localidad, dejaron fuera sólo a uno, a un centro católico. Se trata del Colegio Santa Mónica, situado en el Barrio de La Luna.

Este centro quedó excluido del recorrido pese a que la ruta escolar pasa por la puerta del mismo. «Se hizo por razones ideológicas», denuncia el PP de Rivas. Y aunque se trata de un centro concertado, las rutas sí incluyeron a otro colegio concertado, pero laico en vez de católico, el CEM Hipatia.

Este año, el Ayuntamiento de Rivas ha ampliado este servicio para el curso 2025-2026, con la incorporación de dos nuevas líneas, elevándolas hasta once rutas y que permitirá dar servicio a un 13% más de alumnado. Pero, de nuevo, sin rastro del colegio católico.

Este servicio es gratuito para las familias y es el Ayuntamiento quien asume el coste. Por eso, este jueves desde la Cámara de Vallecas, Más Madrid, con la intención de ayudar a sus socios de Rivas, va a pedir el Gobierno regional que aporte una dotación presupuestaria para estos traslados.

El problema del carril bici

Fuentes consultadas del PP consideran que las rutas escolares implantadas por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid fueron una solución que tomó la alcaldesa in extremis ante la «metedura de pata» que supuso la imposición del carril bici al reducir las avenidas principales y colapsar el tráfico en las calles.

Ante los atascos monumentales y el descontento vecinal, la alcaldesa optó por el «café para todos» y ofreció a los vecinos rutas escolares gratuitas, salvo, eso sí, para el colegio católico.

«La alcaldesa empeoró la movilidad de nuestra ciudad y donde antes había una circulación fluida, ahora hay atascos y retenciones. Como la gente salió a la calle a manifestarse, al gobierno comunista de Rivas se le ocurrió montar las rutas para evitar que fueran tantos coches a los colegios», ha denunciado la portavoz del PP en Rivas, Janette Novo.

«La solución fácil de la alcaldesa a su metedura de pata la estamos pagando todos los vecinos y ya supera el millón de euros porque las rutas son gratis para las familias y las paga el Ayuntamiento. Cobrarlo tendría un coste electoral para la alcaldesa y por eso pretende que este coste lo asuma la Comunidad de Madrid», dice la popular.

En este sentido, Janette Novo, entiende que el servicio de rutas escolares está «muy bien», pero que quien lo necesite debe pagarlo como el resto de servicios, tales como, acogida matutina y vespertina, comedor y actividades extraescolares. «El colegio privado y el católico no están incluidos en las rutas escolares, pero los padres de esos alumnos sí pagan sus impuestos en nuestra ciudad. Es un agravio hacia el resto de los vecinos», ha condenado.

Según datos de Más Madrid, el año pasado 520 escolares disfrutaron de este servicio que, en su opinión, «facilita la conciliación familiar y reduce la contaminación.»

Los autobuses también están diseñados para el alumnado con necesidades especiales y diversidad funcional. «Se ha calculado que esta red de itinerarios ha retirado de la circulación en torno a 350 coches de lunes a viernes», citan fuentes del partido.