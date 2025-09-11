Mónica García defiende que Iglesias lleve a sus hijos a un colegio privado: «Dejad de perseguir a la gente»

La ministra de Sanidad y dirigente de Más Madrid, Mónica García, ha salido en defensa del exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, tras la polémica surgida por la matriculación de sus tres hijos en un centro educativo privado en Las Rozas, Madrid, por el que paga 1.500 euros mensuales.

García no ha dudado en cargar contra OKDIARIO por informar y poner de relieve la hipocresía de una persona que defendía lo público y ahora opta por lo privado. En un mensaje publicado en sus redes sociales, la ministra ha respondido a este medio exigiendo que se «deje de perseguir a la gente».

«Dejad de perseguir a la gente con sus hijos en la puerta de los coles. No sois informadores de nada, estáis a sueldo de los ultras y sois la basura que luego remueve la derecha en las instituciones», ha dicho la líder de extrema izquierda.

Cabe recordar que la decisión de Pablo Iglesias contrasta notablemente con su histórico discurso a favor de lo público. El ex secretario general de Podemos durante años ha sido un férreo defensor de la educación estatal y ha criticado sistemáticamente a aquellos que optan por la enseñanza privada, llegando a cuestionar públicamente las decisiones educativas de otros políticos.

Durante su etapa como líder de la formación morada, Iglesias defendió en múltiples ocasiones la necesidad de apostar por la escuela pública como garante de la igualdad de oportunidades. Sus críticas hacia quienes elegían centros privados formaban parte habitual de su discurso político, especialmente dirigidas hacia dirigentes del Partido Popular y otros partidos de centroderecha.

Sin embargo, ahora que ha abandonado la primera línea política activa, Iglesias ha optado por matricular a sus hijos en un centro privado en Las Rozas, una de las localidades con mayor renta per cápita de la Comunidad de Madrid.

La reacción de Mónica García ilustra cómo el sector extremista de izquierdas cierra filas cuando uno de los suyos se ve envuelto en una polémica que evidencia contradicciones entre el discurso público y las decisiones privadas. La ministra no ha entrado a valorar la coherencia entre las palabras y los hechos de Iglesias, limitándose a atacar a los medios que han informado sobre el asunto.

El centro elegido por la familia Iglesias-Montero se encuentra entre los colegios privados de precio medio-alto de la zona noroeste de Madrid. Con 1.500 euros mensuales para tres hijos, la pareja destinará aproximadamente 18.000 euros anuales únicamente en educación, una cantidad que contrasta con su histórico discurso sobre las desigualdades sociales y económicas.

La polémica evidencia una vez más las contradicciones que surgen cuando los líderes políticos que han basado parte de su discurso en la crítica a determinadas prácticas sociales terminan adoptando esas mismas conductas en su vida privada.