Doble autozasca de Pablo Iglesias: «Papá y mamá quieren un colegio privado sin gitanos ni emigrantes»

Pablo Iglesias, ex vicepresidente del Gobierno, se ha autorretratado al cambiar a sus hijos de colegio y llevarles a un centro privado, ubicado en una exclusiva urbanización de Las Rozas (Madrid), y en este caso por partida doble. El fundador de Podemos se burlaba en su momento de que «papá y mamá» quisieran «llevar al niño al colegio privado superespecial» porque no querían que conviviera con «niños gitanos» o niños que fueran «hijos de emigrantes marroquís o ecuatorianos» y ahora tanto él como su pareja, Irene Montero, han optado por un colegio privado para sus tres hijos.

Además, Iglesias, tiempo atrás y aún con su reconocible look con coleta, presumía tras votar en unas elecciones de haberlo hecho «en el colegio público en el que queremos que estudien nuestros hijos». Además, se jactaba de recordar «lo hermoso que es la educación pública».

En una intervención en la Cadena Ser, Pablo Iglesias dejó un comentario con sumo pitorreo hacia las personas que eligen la educación privada para sus hijos. En la misma, denunciaba que estos padres, caricaturizados por el podemita como «papá y mamá», buscaban un centro privado «porque no quieren que sus hijos se mezclen con los niños de clase obrera».

«Porque papá y mamá que quieren llevar al niño al colegio privado superespecial no quieren que hayan niños gitanos, ni quieren que haya niños que sean hijos de emigrantes marroquís, ni de emigrantes ecuatorianos, ni de gente de clase obrera en general por eso llevan a los niños al privado, porque no quieren que se mezclen con los niños de clase obrera», espetó Iglesias.

Años atrás, aún inmerso en la vida política como protagonista, Pablo Iglesias compareció ante los medios en un día de elecciones y consideró que era «bonito y especial votar en el colegio público en el que queremos que estudien nuestros hijos». Años después, la realidad ha vuelto a retratar al otrora referente de la extrema izquierda, que desde su chalet de Galapagar ha decidido que la educación pública ya no es tan «hermosa» y que lo mejor para sus hijos es un colegio privado por el que paga 1.500 euros mensuales.

El colegio de Iglesias y Montero

Pablo Iglesias e Irene Montero han matriculado a sus tres hijos en un colegio privado por el que pagan aproximadamente 500 euros mensuales por cada alumno inscrito. El ex vicepresidente del Gobierno y la ex ministra de Igualdad y actual eurodiputada han tomado la decisión de dejar de lado la educación pública para sus hijos y optar por un centro privado que se encuentra en una exclusiva urbanización de Las Rozas.

Según pudo saber OKDIARIO, esta decisión ha generado gran sorpresa al contrastar con el histórico discurso de ambos políticos en defensa de la escuela pública, donde destacan los comentarios de Iglesias citados en esta información.

Coincidiendo con el inicio del curso escolar 2025-2026, varios padres han presenciado esta semana cómo Irene Montero llevaba a sus hijos al centro educativo elitista. Por la tarde, Pablo Iglesias ha sido visto recogiendo a los menores a la salida del colegio. El ex dirigente de Podemos llevaba a uno de sus pequeños subidos a hombros.La estampa ha causado estupefacción entre algunos progenitores que no esperaban encontrarse con dos ex referentes de la izquierda española en las puertas de un centro privado con una inversión anual de aproximadamente 15.000 euros para la familia.