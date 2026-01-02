Marcus Cooper Walz: «Quiero llegar a los próximos Juegos como el mejor en K1 y compaginarlo con el K2»

Marcus Cooper Walz (Oxford, 1994) recorre las tripas del Comité Olímpico Español con la sonrisa de quien ha despejado la incertidumbre. En abril 2025 explicó en OKDIARIO que le estaba costando arrancar después de los Juegos de París, que no encontraba la distancia adecuada y carecía de objetivos definidos. Nueve meses después, a caballo entre el final de 2025 y principio de 2026, vuelve a conversar con este medio sobre su hoja de ruta, ya esclarecida y pautada fiel a su naturaleza ambiciosa. «He pasado por un limbo hasta decidir dejar el K4 y volver al K1, pero me gustan los retos que parecen imposibles», asegura.

De aquí en adelante Marcus Cooper Walz deja ser siamés de tres compañeros más y se pone frente al espejo, ahora su rival es él mismo. «Es más bonito competir en equipo, es verdad, pero necesitaba salirme de esa comodidad en la que he estado los últimos ocho años. Significa reinventarse mucho, pero no me da vértigo. En equipo hay muchas cosas que controlar y otras que no puedes aunque te gustaría hacerlo. Para mí, si tengo bajo control todo lo que puedo tener bajo control, es bastante más sencillo mentalmente», detalla.

El cambio de Marcus Cooper Walz es también una vuelta a los orígenes, a la embarcación con la que tocó el cielo olímpico en Río 2016 y cambió su vida. «Ahí aprendí la gran lección de valores, de la importancia de los detalles, del esfuerzo. Y a partir de entonces me cambió social. Hasta ese momento yo no era muy conocido, ahora, sí. Maduré de forma exagerada», recuerda. Competirá en individual, pero también pretende doblar en el K2. «Buscaré un compañero que comparta mis valores», confiesa. El casting ya está abierto y la cuenta atrás para los Juegos de Los Ángeles sigue corriendo. Restan dos años y medio.

Pregunta. El 2025 ha sido de resaca olímpica y transición. ¿Cómo afronta 2026 ya más cerca de los próximos Juegos Olímpicos?

Respuesta. Totalmente, este 2025 ha sido un año posolímpico de libro. Especialmente para los que ya hemos estado en varios Juegos Olímpicos y nos hemos querido tomar este este año más tranquilo. En mi caso ha sido exagerado. De hecho, he tenido ahí un limbo de unos meses donde no sabía qué objetivo ponerme. No sabía qué plantearme para los siguientes Juegos Olímpicos porque soy muy de intentar ponerme las cosas cada vez más difíciles y retos cada vez más ambiciosos e imposibles. He llegado a la conclusión de salirme del K4 con el que he obtenido dos de mis últimas tres medallas y volver al K1 en una distancia diferente.

P. Eso es reinventarse mucho. ¿Da vértigo hacer ese cambio?

R. Así es, significa reinventarse mucho, pero era bastante difícil compaginar las dos distancias. Admito que es muy difícil porque se trata de un cambio radical. No genera vértigo, a ver qué soy capaz de hacer.

P. ¿Cómo ha sido el proceso de reflexión hasta tomar la decisión?

R. Me ha venido muy bien estos meses de reflexión porque realmente hay que pensarlo mucho, no hacerlo de la noche a la mañana. Hay muchas cosas que que influyen. Mi vida ya tiene más cosas que el piragüismo, ahora estoy con proyectos empresariales y a nivel social ya me ha cambiado la vida. Por supuesto, la familia te manda unas cosas, los amigos otras… Hay que tener muchas cosas en cuenta. Ya empiezo a tener una edad y hay que pensar bien todo.

P. Deja de ser el siamés de tres compañeros más, ahora usted es su propio rival.

R. En piragüismo es muy diferente el individual que el barco equipo. Las sensaciones son muy diferentes. Ya no sólo eso, sino que cambia la distancia. Hay que decir en K4 en equipo competíamos en 500 metros, mucho más explosivo, mucho más bestia y burro, mientras que el individual es mucho más suelto y con menos tensión muscular. Es verdad que es más bonito competir en equipo, pero necesitaba salirme de esa comodidad de ocho años en el K4 y ponerme un reto diferente.

P. ¿Mentalmente es más duro competir contra uno mismo que hacerlo en equipo?

R. Para mí no, si estoy solo y todo lo que pudo tener bajo control lo tengo bajo control, para mí es bastante más sencillo en ese aspecto. En equipo, dentro de lo bonito que es competir junto a los compañeros, también tiene muchas cosas que controlar y otras que no puedes controlar aunque te gustaría hacerlo. Hay algunas cosas que no estás tan de acuerdo con tus compañeros, aunque repito que es lo bonito también, pero en ese aspecto prefiero yo solo.

P. Antes dijo que su vida social le cambió la vida. ¿Qué hito le han cambiado más la vida? ¿Ser abanderado o el oro olímpico?

R. Lo primero fue el oro olímpico Río 2016, que para mí fue una sorpresa. Ese año, a principio de temporada, me obsesioné completamente por ser perfecto, por ser el mejor humano, persona, deportista, piragüista… Lo pensaba todos los días. Estaba de verdad obsesionado, no me daba ni cuenta, pero era una pasión y un amor increíble. No descuidaba ningún detalle. Entonces, de repente conseguí ser el mejor en España, que no lo era; clasificar para los Juegos Olímpicos como en el último momento en la repesca y encima llego allí y soy el que entra en meta primero. Ahí aprendí la gran lección de valores, de la importancia de los detalles, del esfuerzo. Y a partir de entonces me cambió social. Hasta ese momento yo no era muy conocido, ahora, sí. Tengo mucha más demanda por otros lados. Maduré de forma exagerada.

P. ¿Cuál es su hoja de ruta de aquí a los Juegos de Los Ángeles?

R. Pasa por ser el mejor deportista individual en K1 y me gustaría compaginarlo con el dobles, en el K2, pero necesito un compañero que comparta esos valores conmigo. También me enfocaré en mi proyecto empresarial, el Plan Cooper, un proyecto de salud que me gustaría que siguiera creciendo como está creciendo para poder ayudar a a todas las personas posibles.

P. ¿Cómo va el casting de compañero?

R. Todavía no sé nada, acabamos de empezar con el tema.