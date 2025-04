Marcus Cooper, el deportista filantrópico: «Estoy flojo en los entrenos porque me dedico en alma a ello»

Marcus Cooper Walz recorre las tripas del Comité Olímpico Español con aplomo. De camino a su encuentro con OKDIARIO se detiene delante del muro de los elegidos, presidido por imágenes de los abanderados en cada cita olímpica. En ese momento, el pasado y presente del piragüista confluyen en el mismo camino. Junto a los Nadal, Pau Gasol, Craviotto, Mireia Belmonte, David Cal y compañía, emerge su rubio cabello y una instantánea para la historia. El piragüista fue el abanderado nacional en los Juegos Olímpicos de París 2024.

«Fue un momento muy especial para mí, como ganar un oro», asegura mientras traga saliva y acicala el pelo para atender a este periódico. Nacido en Oxford y criado en Mallorca, Marcus Cooper es de naturaleza inquieta. Encontró su forma de vida en la piragua. Tras ganar el oro olímpico en el K1 de Río 2016, sus primeros Juegos, se convirtió en el motor del K4 con el que se colgó la plata en Tokio 2020 y el bronce en los últimos Juegos de París 2024.

«La situación en el piragüismo nacional creo que es positiva siempre. Como somos tan ambiciosos, siempre vamos a querer ir a por más. Creo que estamos haciendo muy buen trabajo todos, desde los propios deportistas, técnicos, los sanitarios que tenemos a nuestro alrededor, la propia federación, los clubes, el deporte base… Lo estamos haciendo todo muy bien». El piragüismo es la disciplina que más alegrías olímpicas ha dado al deporte español. Hasta 23 preseas. No obstante, ya sin Cal, con Craviotto en el ocaso de su carrera y con Marcus Cooper superando la treintena, la nómina de campeones se va reduciendo, aunque el mallorquín es optimista.

«No sólo podemos hablar de una buena generación ahora, sino que los que somos de esa generación más de élite hemos contagiado a los más pequeños, así como nos contagiaron a nosotros los que antes estaban arriba. Es el pez que se muerde la cola. Ya los más jóvenes sólo piensan en dar lo mejor de sí en los entrenamientos y en el día a día, igual que los técnicos. Les entrenan para eso porque saben que es posible y cuando salimos a competir siempre vamos con todas. Entonces creo que seguimos por el buen camino», detalla.

A Marcus Cooper le invade la incertidumbre cuando se habla de su camino individual. Además de inquieto, el piragüista es también de naturaleza ambiciosa y busca superarse en cada ciclo olímpico. «Después del éxito de París 2024 ahora estoy empezando el nuevo ciclo, la nueva temporada y me está costando un poco arrancar porque es verdad que me he tomado mis vacaciones, mi récord de vacaciones. Estoy ahí medio despistado todavía. Entonces, bueno, poco a poco. Tampoco tengo muy claro mis objetivos todavía», explica.

Por su mente pasa todo al mismo tiempo. El abanico de opciones que maneja abarca desde el K1 individual hasta doblar, como hizo en los últimos Juegos Olímpicos y, por qué no, triplicar en K1, K2 y K4. «Estoy muy indeciso porque quiero intentar superarme siempre cada ciclo olímpico y ahora mismo no sé si sería volver al K1 en individual o intentar en vez de doblar, como hice en París, triplicar pruebas. Aunque es muy difícil, prácticamente imposible en el mundo del piragüismo. Fíjate, siempre me pongo retos personales muy ambiciosos cada año y cada ciclo olímpico, pero de momento todavía me lo me lo estoy planteando. No sé qué podría hacer», asegura.

Uno de los motivos que mantiene instalado a Marcus Cooper en la duda es su proyecto personal, El Plan Cooper. «Por eso estoy ahora mismo un poco más flojo con los entrenamientos, porque me estoy dedicando en cuerpo y alma a ello. Es un proyecto de salud que me permite poder ayudar a los demás. Con todo mi conocimiento, mi experiencia en términos de salud, bienestar, de cuidado personal, de superación, pues es mi manera de ayudar a los a los demás que necesiten alguna ayuda en materia de salud. Es una plataforma de salud online ahora mismo en nutrición, psicología y entrenamiento. Además, para todo el mundo, para todos los niveles y no solo para deportistas», cuenta.

«Surge de que yo me doy cuenta de que me hace feliz hacer felices a los demás. Si es sobre todo a través de lo que a mí me gusta, que es la salud. Entonces llevaba mucho tiempo intentando ver cómo podría hacer yo eso, de qué manera hace como una plataforma, hacer un grupo, hacer un foro o algo así. Y surgió el modelo de negocio de Frank Cooper», finaliza.