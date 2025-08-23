Alineación del Real Madrid contra el Oviedo: Mastantuono puede ser la novedad

La alineación del Real Madrid para el encuentro perteneciente a la segunda jornada de Liga que enfrentará a los blancos contra el Oviedo en el Carlos Tartiere podría tener como gran novedad la presencia de Franco Mastantuono en el costado derecho del ataque, en detrimento de Brahim Díaz. Rodrygo volverá a ser suplente, aunque el plan de Xabi Alonso es que tenga minutos a lo largo del encuentro.

En la portería del Real Madrid para el duelo contra el Oviedo estará Thibaut Courtois. En defensa, Xabi Alonso seguirá apostando por una línea de cuatro. Trent Alexander-Arnold formará en la derecha, Álvaro Carreras lo hará por la izquierda, mientras que la pareja de centrales será la formada por Militao y Huijsen.

En el centro del campo, Tchouaméni estará en el corte, mientras que por delante formarán Valverde y Arda Güler. Y arriba, Vinicius por la izquierda y Mbappé por el centro son fijos, mientras que la gran novedad puede ser la presencia de Franco Mastantuono por el costado diestro.

Al Tartiere, 23 años después

El Real Madrid regresa al Carlos Tartiere para disputar un partido oficial 22 años y 10 meses después. La larga travesía del Oviedo alejado de la Primera División ha impedido que en la capital del Principado se viviese un choque así. La última vez fue el 6 de noviembre de 2002, cuando ambos equipos se midieron en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Los madridistas vencieron 0-4 a un conjunto que entonces militaba en Segunda.

En total, Oviedo y Real Madrid se han enfrentado en 43 partidos en el Carlos Tartiere, con un balance de 11 victorias asturianas, 20 triunfos madridistas y 12 empates. En Liga, no se ven las caras desde el 10 de junio de 2001, cuando firmaron tablas (1-1).

El Real Madrid llega a este partido tras imponerse 1-0 a Osasuna el pasado martes en la primera jornada de Liga en el Santiago Bernabéu. Por su parte, el Oviedo, en su regreso a la máxima categoría, cayó 2-0 ante el Villarreal en La Cerámica.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrentará a los blancos contra el Oviedo en la segunda jornada de Liga: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler; Brahim o Mastantuono, Vinicius y Mbappé.