Lucas Vázquez regresa a las instalaciones del Real Madrid para visitar a sus ex compañeros

Lucas Vázquez ha estado presente en la mañana de este martes en Valdebebas durante el entrenamiento del Real Madrid a puerta abierta en el Alfredo di Stéfano. La leyenda madridista, actualmente en el Bayer Leverkusen desde esta temporada, regresó a las instalaciones del club blanco para visitar a sus ex compañeros.

El Real Madrid ha compartido a través de su página oficial varias imágenes de Lucas Vázquez en su regreso a Valdebebas con varios de sus ex compañeros en el Real Madrid durante los últimos años. Valverde, Camavinga, Militao, Rüdiger y Mbappé son algunos de los jugadores, al igual que el resto de la plantilla, que estuvieron charlando con el lateral.

Al finalizar la sesión, el actual jugador del Bayer Leverkusen, tal y como ha informado el club, saludó a sus ex compañeros, y les transmitió sus mejores deseos para el año 2026. Lucas Vázquez es una de las grandes leyendas de la entidad madridista. Llegó al Real Madrid en 2007, con 16 años, y jugó en todas las categorías de la cantera blanca desde el Juvenil C hasta el Castilla.

Defendió la camiseta madridista en 402 partidos durante 10 temporadas y ganó 23 títulos. Entre estos títulos, Lucas levantó cinco Copas de Europa convirtiéndose en uno de los jugadores más laureados en la historia blanca.

Lucas Vázquez aprovechó el parón invernal en la Bundesliga, más largo que en España, para poder ver de nuevo a su Real Madrid en un entrenamiento muy especial ante miles de socios madridistas. Y es que el Bayer Leverkusen del lateral español no vuelve a jugar este curso hasta el 10 de enero. Un Lucas que se ha pasado lesionado gran parte de esta primera mitad de curso desde el 18 de octubre hasta el pasado 20 de diciembre, fecha de su regreso al equipo con ocho minutos disputados ante el Leipzig con victoria de su equipo.