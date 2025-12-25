Los otros erasmus que le funcionaron al Real Madrid y a los que debe mirar Endrick

Endrick tiene compañeros en los que mirarse para aprovechar la cesión en el Olympique de Lyon y regresar al Real Madrid con más fuerza. El futbolista brasileño ya es jugador del equipo francés. Pero lo será hasta junio de 2026, regresando después al Real Madrid. Un erasmus de seis meses en Lyon que debe servir a Endrick para aprender, madurar y demostrar que tiene potencial para seguir después en el Real Madrid. El brasileño tiene varios casos recientes -y compañeros de vestuario- en los que fijarse.

Endrick tiene desde ahora seis meses para presentar su candidatura al Mundial y para regresar al Real Madrid y quedarse, por lo que esta aventura en Lyon, un equipo clásico en Francia y en Europa, es muy relevante para él. El joven jugador no se va a un equipo menor, sino a un equipo europeo que pelea por puestos Champions en la Ligue 1 de Francia y que es uno de los favoritos en la Europa League.

Si bien es verdad que los otros casos que aquí citamos fueron cesiones a principios de temporada, y Endrick tiene menos tiempo para aprovechar el erasmus francés, sí que el brasileño puede sacar lo positivo de compañeros suyos en el Real Madrid que también tuvieron que hacer las maletas en forma de cesión para después triunfar en el club blanco.

Dani Carvajal

El caso más claro es el de Dani Carvajal, leyenda ya del Real Madrid, actual primer capitán, ejemplo de canterano que llega al primer equipo y se convierte en el mejor del mundo en su posición. Carvajal tuvo que irse a Alemania un año para después triunfar en el Real Madrid. Y de qué manera. Ese año en el Bayer Leverkusen, en la temporada 2012/13, le vino genial al lateral, que aprovechó el erasmus para llegar mucho más maduro. Lo que vino después fue impresionante, seis Champions League entre ello.

Fede Valverde

Unos años después, en 2017, Fede Valverde se fue al Deportivo de La Coruña -entonces en Primera División- para madurar a nivel personal y profesional. El hoy segundo capitán del Real Madrid también tuvo que irse del conjunto blanco un año para después hacer lo que ha hecho, ser mariscal en el conjunto de Chamartín y ahora ser un futbolista principal. Su caso fue un traspaso nacional, pero le vino genial estar un año en Galicia.

Lucas Vázquez

El hasta el año pasado también capitán del Real Madrid tuvo que salir del Real Madrid un año para después asentarse en el equipo blanco. Lucas se fue un año al Espanyol, lo hizo bien, regresó y se quedó ya para (casi) siempre en la primera plantilla. Y lo hizo siendo un jugador vital en cada temporada, no siendo titular, pero sí un jugador número 12 clave en cada curso futbolístico.