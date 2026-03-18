El vestuario del Madrid se rinde a Arbeloa: «Vemos cosas que no habíamos visto antes»

Álvaro Arbeloa ha caído de pie en el vestuario del Real Madrid. Más allá de los resultados, lo que más están valorando los jugadores del técnico salmantino es su forma de gestionar el día a día. El entrenador ha sabido encontrar el equilibrio entre cercanía y autoridad, algo que históricamente siempre ha funcionado en el vestuario blanco.

Arbeloa mantiene una relación muy directa con sus futbolistas. No es extraño verle conversar tranquilamente con algunos de ellos durante los entrenamientos. Puede sentarse en el césped a hablar durante varios minutos con jugadores como Valverde o Tchouaméni para comentar detalles del juego o simplemente para escucharles. También cuida mucho a los más jóvenes y a los futbolistas que suben desde la cantera, dedicándoles tiempo y haciéndoles sentir parte del grupo.

Sin embargo, dentro del vestuario destacan que Arbeloa no basa su liderazgo únicamente en la cercanía. Sabe ejercer la autoridad cuando es necesario. No la exagera ni la exhibe constantemente, pero tampoco duda en marcar límites cuando la situación lo requiere. Esa combinación de diálogo, respeto y firmeza está siendo muy bien recibida por la plantilla.

Por ahora, en el vestuario del Real Madrid sienten que Arbeloa entiende perfectamente el funcionamiento interno del club y la forma en la que hay que dirigir a un grupo lleno de estrellas. «Vemos cosas que no habíamos visto antes», aseguran personas que llevan muchos años cerca del primer equipo madridista.

El principal candidato

Todo esto, acompañado de los resultados que está consiguiendo, ha provocado que dentro del club se le vea, en estos momentos, como el principal candidato a continuar como entrenador del primer equipo la próxima temporada. Todavía no hay una decisión tomada, pero las sensaciones son muy positivas por lo que está aportando tanto en el terreno de juego como en la gestión del grupo.

Obviamente, su papel en la eliminatoria contra el Manchester City ha sido muy reconocido dentro del club. El salmantino superó a Guardiola con su planteamiento táctico tanto en la ida como en la vuelta, y desde la dirección deportiva tienen claro que buscar un nuevo entrenador no es una urgencia. La idea es esperar y ver cómo termina la temporada el actual técnico.

Arbeloa tiene ahora mismo mucho crédito dentro de la entidad. En Valdebebas quieren darle tiempo y paciencia, porque poco a poco está demostrando que puede ser un técnico de presente y también de futuro. El entrenador ha sido capaz de recuperar a un vestuario que estaba tocado y de comprometer a un equipo que cree en su plan, lo ejecuta y está obteniendo resultados.