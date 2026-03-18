Trent se desahoga tras sufrir toda la vida al City: «He perdido muchos títulos contra ellos»

El Real Madrid sigue avanzando con fuerza en la Champions League, y uno de los nombres propios del momento es Trent Alexander-Arnold. El lateral inglés atraviesa una etapa muy positiva tras un inicio complicado de temporada, marcado por lesiones y dudas en su rendimiento.

Después de la eliminatoria ante el Manchester City, el jugador habló con claridad sobre el trabajo del equipo y la importancia del resultado. En sus palabras, destacó el esfuerzo colectivo: «He perdido muchos títulos contra el City. Sé lo difícil que era ganarles y hemos hecho un gran trabajo. Vinicius, Valverde, los centrales… todos han trabajado muy bien para lograr el pase a la siguiente ronda».

Estas declaraciones reflejan el valor que tiene esta victoria para el futbolista, especialmente por el rival al que se enfrentaban. Trent también quiso explicar cómo ha mejorado su nivel en las últimas semanas, gracias a la confianza del entrenador: «Siento la confianza que me da el entrenador y lo puedo demostrar sobre el terreno de juego; tengo más confianza. Empecé la temporada a un nivel más bajo y con varias lesiones. Ahora me siento muy bien físicamente y creo que poco a poco le aporto al equipo más cosas».

Además, el jugador habló en Amazon Prime Video, donde quiso poner en valor el trabajo colectivo del equipo en los dos partidos frente al Manchester City. «La semana pasada, Fede ofreció una de las mejores actuaciones que se hayan visto. Vini demostró una vez más su calidad mundial al marcar los dos goles y darnos la victoria. Los dos centrales también estuvieron sobresalientes en los dos partidos. En definitiva, merecimos clasificarnos», dijo Trent.

Con este rendimiento, Trent se está consolidando como una pieza clave en el equipo. Su crecimiento llega en el momento más importante de la temporada, justo cuando el Real Madrid busca seguir avanzando y luchar por el título europeo.