El Real Madrid vuelve al trabajo con deberes

El Real Madrid vuelve al trabajo este lunes. El conjunto blanco regresa después de una semana de vacaciones, de cara a los primeros retos que tendrán en el inicio de 2026. En las primeras semanas del nuevo año afrontarán hasta cuatro competiciones distintas, con el regreso de la Liga, la Supercopa de España, los octavos de la Copa del Rey y el final de la fase de liga de la Champions League. Los madridistas vuelven a Valdebebas con muchos deberes pendientes, tras las malas sensaciones del último mes y medio.

La plantilla madridista volverá a ponerse a las órdenes de Xabi Alonso a partir de las 16:00 horas. A esa hora es cuando están citados los jugadores en la ciudad deportiva de Valdebebas para volver al trabajo. Después de ocho días de vacaciones, los futbolistas regresarán a los entrenamientos con la mente puesta en el primer partido del 2026, ante el Betis en el Bernabéu, el próximo domingo 4 de enero.

Los madridistas llegan con mucho por hacer antes de ese reestreno contra los sevillanos. El Real Madrid ha estado muy lejos de un rendimiento aceptable en las últimas semanas, puesto que desde que ganaran el Clásico ante el Barcelona comenzó una debacle que ha dejado muchos señalados, entre ellos a jugadores como Vinicius o al propio Xabi Alonso, cuyo puesto ha llegado a correr verdadero peligro.

Después de unos días de desconexión, el equipo vuelve al trabajo con la obligación de ajustar muchos aspectos, como ya reveló el técnico vasco tras el último partido ante el Sevilla, en el que ganaron 2-0. Pese a la victoria, las sensaciones tampoco fueron nada buenas, pero Xabi sabe cuál es el camino hacia la mejora. Como reveló antes de las minivacaciones, deben mejorar «en varias facetas», aunque quiere centrarlo en darle un mayor ritmo al juego del equipo.

El Real Madrid, obligado a mejorar

Los blancos comienzan, por tanto, en la tarde de este lunes a ejercitarse de nuevo y lo hacen con más tiempo del habitual para preparar su próximo partido. Tendrán una semana hasta que comiencen la competición de nuevo, puesto que no se medirán al Betis hasta el domingo. Sin embargo, a partir de ahí, el calendario no dará tregua al Real Madrid.

Tras recibir la visita de los de Manuel Pellegrini, que son uno de los huesos de esta Liga, se irán a Arabia Saudí, donde se jugarán el primer título de la temporada. En Yeda se medirán al Atlético en semifinales de la Supercopa de España, el 8 de enero, jugándose la final el domingo 11, siempre que consigan eliminar a los rojiblancos. De lo contrario, la crisis no amainará en el Bernabéu.

Con el fin de darle carpetazo, los madridistas están obligados a enderezar el rumbo y mostrar un nivel similar al que sacaron en el arranque del curso, llegando a su culmen en el Clásico ante el Barcelona, donde ganaron 2-1. Hasta ese momento, el equipo mostró una solidez y una idea que ha ido difuminándose con el paso de los partidos y, ahora, deberán encontrarla de nuevo para poder dejar atrás todos los problemas de los últimos meses.