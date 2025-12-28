El Madrid necesita a Vinicius

El Real Madrid necesita recuperar a Vinicius. El bajón de rendimiento del astro brasileño está pasando factura al equipo de Xabi Alonso, que tiene Mbappédependencia de cara a puerta. Se están sosteniendo gracias a los goles de Mbappé, que está firmando una temporada para enmarcar, con 29 tantos en 24 partidos. El gran estado de forma del galo está sosteniendo a los blancos tanto en Liga como en Champions, pero necesitan la reaparición del The Best 2024 para poder luchar por todo.

Vinicius lleva 14 partidos sin marcar y apenas ha sumado cuatro asistencias desde su último gol. Y el Bernabéu empieza a estar cansado de su actitud sobre el césped. Así se lo hicieron saber en el último partido de Liga ante el Sevilla, donde expresaron su enfado con pitidos hacia una de sus estrellas. Por falta de minutos no será, porque es un fijo en el once de Xabi. Apenas ha descansado contra el Talavera en Copa y contra el Elche, donde partió desde el banquillo y fue uno de los primeros en ingresar al terreno de juego en la segunda mitad.

Lo cierto es que en nada se parece este Vinicius al que lideró al Real Madrid hacia la Decimoquinta en la 2023-24 y al título de Liga, con 24 goles y 11 asistencias en 39 partidos. Un rendimiento espectacular que le convirtió en el mejor jugador la de temporada de la Champions y le llevó a ganar el The Best al mejor jugador del curso.

Pero este año, el brasileño ha pegado un bajón considerable en su rendimiento. Empezó bien, con cinco goles y cuatro asistencias en los primeros ocho partidos de Liga, pero después se cayó. Y eso lo ha notado el Real Madrid, tanto que le ha costado el liderato en la competición doméstica. El conjunto blanco genera muchas ocasiones pero no las materializa. En Champions están peleando por mantenerse dentro del top 8, después de arrancar con tres victorias seguidas.

La falta de gol condena al Madrid

Gracias a que Mbappé está en modo superestrella, el Real Madrid está con vida en todas las competiciones. En Grecia fue Kylian, con cuatro goles, quien rescató al equipo de sumar otro tropiezo que habría sido fatal para sus opciones de entrar entre los ocho primeros; en Talavera anotó dos de los tres tantos del equipo, y el otro fue en propia puerta tras un pase del francés.

El Madrid resiste, pero necesita que Vinicius empiece a aparecer cuanto antes. Con el brasileño a buen nivel y Mbappé en el estado que está, el equipo de Xabi es capaz de ganarle a cualquiera. Pero sólo con Kylian no llega para competir la Liga al Barça y estar en la parte alta de la tabla en Champions.