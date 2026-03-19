Terremoto con Mbappé: Francia ignora sus molestias y le llama para jugar dos amistosos

Kylian Mbappé ha sido convocado por la selección francesa para el próximo parón de selecciones. Junto al delantero, acudirán sus compañeros en el Real Madrid, Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga. El combinado que dirige Didier Deschamps se medirá a Brasil y Colombia los días 26 y 29 de marzo, respectivamente, en dos partidos amistosos que se disputarán en Estados Unidos como preparativo para el próximo Mundial.

El ’10’ del Real Madrid buscará recuperar sensaciones con Francia tras su regreso a los terrenos de juego en el Etihad. Mbappé se perdió los últimos cinco encuentros del conjunto merengue por una lesión de rodilla. Ante el Manchester City no fue titular, pero sustituyó a Brahim para la recta final del choque. Este domingo, si nada se tuerce, volverá a contar con minutos en el derbi ante el Atlético de Madrid que precede al parón de selecciones. También irán otros como Tchouaméni y Camavinga bajo las órdenes de Didier Deschamps.

Después del decisivo partido ante el conjunto rojiblanco, en el que el Real Madrid se juega en el Santiago Bernabéu mantener vivas sus opciones en Liga, los internacionales del club blanco se incorporarán con sus respectivas selecciones. Como es habitual, se espera una nutrida representación de futbolistas del Real Madrid en el último parón de la temporada. Entre ellos, ya está confirmada la presencia de Vinicius Junior, que se reencontrará con Endrick en la selección brasileña que dirige Carlo Ancelotti.

Brasil y Francia se medirán en su primer compromiso del parón de selecciones. El escenario elegido para este duelo entre dos de los grandes favoritos a ganar el próximo Mundial es el Gillette Stadium de Boston. Este recinto, al igual que ambas selecciones, también formará parte del torneo que se disputará este verano en el continente americano y acogerá una eliminatoria de octavos y otra de cuartos.

𝐋𝐀 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 𝐃𝐄𝐒 𝟐𝟔 𝐁𝐋𝐄𝐔𝐒 𝐄𝐒𝐓 𝐋𝐀̀ ! 💙🔥 Cap sur les États-Unis avec 2 matchs face au Brésil 🇧🇷 et à la Colombie 🇨🇴 🔜 Rendez-vous lundi à Clairefontaine pour l’arrivée 😄 pic.twitter.com/6YFtbtERdL — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 19, 2026

Mbappé y Vinicius, cara a cara en Estados Unidos

El amistoso entre Brasil y Francia del próximo 26 de marzo enfrentará a las dos grandes estrellas del Real Madrid. Kylian Mbappé y Vinicius Junior liderarán a sus selecciones en un partido con mucha presencia de madridistas y ex miembros del club. En el banquillo carioca estará Carlo Ancelotti, acompañado de su hijo Davide como asistente. Entre los brasileños también estará Endrick, de vuelta con la selección tras brillar en su cesión en la Ligue 1. En el bando francés aparecen tres futbolistas de la plantilla como Mbappé, Tchouaméni y Camavinga.

La selección francesa que dirige Didier Deschamps cerrará su último parón antes de la cita mundialista con un amistoso ante Colombia. Tres días después del duelo ante Brasil, Francia se medirá ante el conjunto cafetero en el Northwest Stadium, hogar de los Washington Commanders de la NFL. Una vez finalizado el choque, la representación madridista en la selección francesa regresará a la capital española para comenzar a preparar el partido ante el Mallorca del sábado 4 de abril.