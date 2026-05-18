Enrique Riquelme: «En los próximos dos o tres días decidiremos si me presento a las elecciones del Real Madrid»

Enrique Riquelme ha explicado en el acto que la Fundación Clínica Menorca ha celebrado en la Ciudad de la Raqueta que todavía no tiene claro si concurrirá a las elecciones que ha convocado el Real Madrid. El empresario alicantino ha asegurado que tiene el aval y que cumple todos los requisitos que exigen los estatutos del club blanco para poder optar a la presidencia de la entidad, pero está todavía atando cosas antes de tomar una decisión.

«En los próximos días veremos lo que sucede. Estamos trabajando todavía, nos han dejado poco tiempo para organizar algo que tenga sentido. Tenemos poco tiempo, pero lo vamos a intentar. En los próximos dos o tres días vamos a ver qué decidimos qué es lo que vamos a hacer. Queremos hacer algo que tenga sentido y que sea ilusionante para los próximos 15 o 20 años. Muchas gracias por el interés a todos y espero daros noticias. Tengo el aval y en los próximos días podremos decir algo más», dijo Enrique Riquelme.

Hay que recordar que el Real Madrid comenzó el proceso electoral el pasado jueves 14 de mayo Desde ese momento, los candidatos que se quieran presentar tienen hasta el 23 del mismo mes para presentar el aval requerido. El domingo 24, la junta electoral estudiará las candidaturas y dará validez si corresponde. Desde ese momento, habrá un mínimo de 15 días para convocar unas elecciones que apuntarían al fin de semana del 7 de junio o el siguiente, el 14 del mismo mes.

¿Quién es Enrique Riquelme?

Enrique Riquelme es un empresario alicantino, socio del Madrid desde hace más de dos décadas y presidente ejecutivo de Cox Energy, una de las compañías de energías renovables más importantes del mercado internacional, con presencia en México, Latinoamérica, Estados Unidos y Oriente Medio.

De presentarse, el empresario se mediría contra Florentino Pérez en unas hipotéticas elecciones a la presidencia del Real Madrid. El máximo mandatario blanco concurriría en estos comicios, de celebrarse, con su actual Junta Directiva.