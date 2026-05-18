Alaba estará en el Mundial: entra en la convocatoria de 26 jugadores de Austria

David Alaba será uno de los 26 futbolistas que representen a Austria en el próximo Mundial 2026. El jugador del Real Madrid estará en una cita que será histórica para su selección, puesto que vuelven a una Copa del Mundo 28 años después de su última presencia. En un equipo liderado por Sabitzer, el seleccionador Ralf Rangnick contará con una de las piezas fundamentales que han contribuido al crecimiento de Austria en los últimos años como es Alaba.

La lista definitiva para el Mundial ha sido facilitada en la tarde de este lunes. En ella aparecen, además del madridista y de Sabitzer, futbolistas como Arnautovic, Grillitsch, Baumgartner o Laimer. Además, también aparecen otros dos conocidos del fútbol español como son el futbolista del Elche David Affengruber y el que fuera canterano del Real Madrid Phillip Lienhart.

Austria regresa a un Mundial después de su presencia en Francia ’98, en el que fue su última participación. Gracias a la ampliación a 48 selecciones y, sobre todo, a una gran generación de futbolistas, han vuelto a meterse en una Copa del Mundo. De hecho, en las dos últimas Eurocopas alcanzaron los octavos de final.

En su vuelta a un Mundial, Austria ha quedado encuadrada en el Grupo J, junto con Argentina, Jordania y Argelia. Aparecen como uno de los posibles rivales de España, ya que los dos primeros clasificados se medirán a los del grupo del equipo de Luis de la Fuente en dieciseisavos de final. En condiciones normales, si terminan en segunda posición y España lo hace como primera de grupo, se medirían en Los Ángeles el próximo 2 de julio.

Rangnick ha dado a conocer la lista de 26 futbolistas que irán al Mundial 2026. Austria se concentrará el próximo 4 de junio en Santa Bárbara (California). Allí permanecerán para preparar los partidos de la fase de grupos que jugarán contra Jordania (17 de junio) en San Francisco, ante Argentina (22 de junio) en Dallas y frente a Argelia (28 de junio) en Kansas City.

Independientemente de los 26 convocados, el seleccionador se ha dejado una lista de futbolistas reserva, puesto que hasta 24 horas antes del debut en el Mundial se podrán hacer cambios siempre que FIFA compruebe que se trata de una lesión. Se trata de 16 jugadores que acudirían en caso de lesión de uno de los llamados a filas en esta convocatoria.

Convocatoria de Austria para el Mundial

Porteros: Patrick Pentz (Brondby), Alexander SChlager (Red Bull Salzburgo), Florian Wiegele (Viktoria Pilsen).

Defensas: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham Hotspur), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Friburgo), Phillipp Mwene (Mainz 05), Stefan Posch (Mainz 05), Alexander Prass (1899 Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia).

Centrocampistas: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Sporting de Braga), Konrad Laimer (Bayern Munich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig/GER; 50/4), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schoepf (Pellets), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (Wolfsburgo).

Delanteros: Marko Arnautovic (Estrella Roja), Michael Gregoritsch (Augsburgo), Sasa Kalajdzic (LASK Linz).