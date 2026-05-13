Endrick preparará el Mundial en Valdebebas

Endrick preparará el Mundial en la ciudad deportiva de Valdebebas. La cesión del brasileño en el Olympique de Lyon termina el próximo 30 de junio, pero después del último partido de liga en Francia este domingo (contra el Lens a las 21:00) podrá regresar a España y enfocarse en la que será su primera participación en una Copa del Mundo con su selección.

Endrick es jugador del Real Madrid y el club se ha prestado a cederle sus instalaciones para que siga trabajando con normalidad hasta que se concentre con Brasil a las órdenes de Carlo Ancelotti. El delantero jugará la próxima temporada en el equipo blanco, donde será importante al haberse echado de menos un ‘9’ de sus características y haber cumplido este con buena nota en la Ligue 1.

El Lyon aún tiene que abrochar la cuarta plaza que da acceso a la Champions League en la última jornada o incluso alcanzar la tercera, aunque Endrick ya mira con ambición al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. En sus 20 partidos con el equipo francés, el futbolista del Real Madrid ha marcado ocho goles y repartido ocho asistencias, convirtiéndose en imprescindible para su entrenador, Paulo Fonseca.

Endrick fue convocado para el último parón de selecciones de la temporada con Brasil y todo apunta a que irá al Mundial tras sus grandes números en el Lyon, donde dijo recientemente que no le importaría quedarse un año más: «Hacen todo lo posible para que me sienta bien. Si debo quedarme en Madrid, me quedaré en Madrid».

Endrick, sprint final en Valdebebas

«Estoy muy contento aquí, me siento genial. ¿Me quedaré? Estoy cedido, estoy contento con mis compañeros, todo va muy bien. Después, nunca se sabe qué puede pasar, ya veremos. Lo dejo todo en manos de Dios y veremos qué ocurre. Si debo quedarme en Madrid, me quedaré en Madrid. Si debo renovar mi contrato aquí, lo renovaré aquí. Me gustaría mucho quedarme», explicó el brasileño.