Carvajal y Morata no están en la prelista del Mundial; Fran García, Huijsen y Gonzalo, sí

Dani Carvajal no está en la prelista de 55 jugadores que ha confeccionado Luis de la Fuente junto a su cuerpo técnico para el Mundial que se celebrará este verano en Estados Unidos, México y Canadá. Por lo tanto, el capitán del Real Madrid tampoco está en la convocatoria definitiva de 26 jugadores que se dará a conocer el próximo 25 de mayo. Por otro lado, los madridistas que sí están son Dean Huijsen, que estará incluido en la definitiva, Gonzalo García y Fran García.

Luis de la Fuente, que ha reconocido que habló con el madridista tras conocerse su última lesión, ha tomado la decisión de no incluirle en la lista de 55 jugadores. El capitán del Real Madrid ha vivido un año complicado, donde no ha podido tener continuidad por culpa de las lesiones. Finalmente, no viajará a Estados Unidos junto al resto de internacionales.

Los que sí están en la prelista son Dean Huijsen, Fran García y Gonzalo. El central formará parte del equipo que buscará la segunda estrella para España. Por otro lado, tanto el lateral izquierdo como el delantero son alternativas para que, en el caso de lesión, Luis de la Fuente pueda contar con ellos.

Morata tampoco estará

Otro que tampoco está en la prelista es Álvaro Morata. El que era capitán de España hasta hace no tanto no ha terminado de convencer a De la Fuente con sus actuaciones en el Como. Y es que, ha hecho cero goles en los 24 partidos que ha disputado con los italianos.