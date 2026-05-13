Davide Ancelotti desvela la reacción de su padre cuando se enfrentó a Mbappé: «Impresionante»

Kylian Mbappé afronta las últimas semanas de una temporada difícil para él y Real Madrid. El delantero se ha convertido en uno de los jugadores señalados por no ganar títulos y muchos le acusan de que su ausencia por la lesión también viene motivada por su deseo de llegar en plenas condiciones al Mundial de este verano. Una Copa del Mundo en la que también estará Davide Ancelotti, quien será de nuevo el ayudante de su padre Carlo a cargo de la selección de Brasil.

El técnico italiano conoce bien de cerca lo que es capaz de hacer Mbappé. Ambos compartieron vestuario en su primer año en el Real Madrid, donde juntos conquistaron la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental. Sin embargo, Davide decidió emprender su propia aventura siendo primer entrenador fuera del Santiago Bernabéu para no seguir a la sombra de su padre. Unos meses en los que pudo comprobar el talento que tiene el conjunto blanco con él dentro de la plantilla.

Aunque su verdadero asombro fue cuando aún era futbolista del PSG y se enfrentaron en Champions en 2022: «El rival que nos dejó sin palabras fue Mbappé, cuando nos enfrentamos en 2022. Nos miramos y dijimos: ‘¿Qué clase de jugador es este?’. Impresionante», aseguró Davide Ancelotti. Una eliminatoria en la que Kylian marcó en París, pero luego cayó eliminado después de una de las tantas remontadas del Real Madrid que le hizo Campeón de Europa en aquella temporada.

Pero no todos los elogios fueron para Mbappé, ya que también mostró su asombro por otras leyendas del Real Madrid: «El mediocampista más fuerte que entrenamos fue Kroos, pero también Modric, sobre quien tengo una anécdota genial. Él siempre jugaba con calcetines que llevaba debajo de los del Real Madrid. Un día, en el estadio del Rayo, el utillero, que era como un hermano para él, se olvidó de traerlos. Se armó un buen lío y Modric estaba furioso. Hablando de jugadores perfeccionistas, es lógico que nos llamara antes de fichar por el Milan. Igual que Xabi Alonso antes de tomar el banquillo de Ancelotti en el Real Madrid», confesó en una entrevista para La Gazzetta dello Sport.

Por último, Davide Ancelotti también dio pistas de qué nuevo equipo podría entrenar la próxima temporada después de estar en Botafogo: «El Mundial con mi padre y luego espero un club que me atraiga. Hay algunas ofertas sobre la mesa. Me gustaría decidir antes del torneo en junio, pero ya veremos. ¿Entrenaría al Milan como mi padre? Por supuesto, y me siento preparado para hacerlo», concluyó.