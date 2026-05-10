La intrahistoria de la ausencia de Mbappé en el Clásico: un dolor en la pierna, una retirada y muchas dudas

Kylian Mbappé no estará en el Clásico que enfrentará a Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou. La versión oficiosa del club es que el francés sintió molestias en la pierna izquierda, donde se lesionó contra el Betis, viéndose afectado el músculo semitendinoso. Tras comenzar la sesión junto al resto de sus compañeros con aparente normalidad, en la recta final sintió un dolor que le obligó a parar y a retirarse antes de tiempo. Un contratiempo que le ha dejado fuera del duelo contra los azulgranas y que también ha despertado ciertas dudas.

En el Real Madrid reconocen que Mbappé ha intentado estar en el Clásico, pero también hay quien piensa que no ha puesto todo de su parte para llegar a un partido que puede ser un verdadero sufrimiento para los blancos, ya que, de no ganar, verán cómo el Barcelona gana por primera vez en su historia la Liga ante ellos. Sea como sea, la realidad es que el galo no está en la Ciudad Condal, quedando ausente una vez más de un partido importante.

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, quien más y quien menos ve que Mbappé no quiere forzar lo más mínimo, poniendo en riesgo su presencia con Francia en la que será su tercera cita mundialista. Su ausencia en este choque se acepta con resignación en el seno del club, ya que, si dice que le duele la zona del isquiotibial, poco más se puede hacer. No obstante, desde el vestuario madridista reconocen que es un contratiempo importante.

«No ha evolucionado de su lesión hasta el mínimo para el alta competitiva. Una lástima enorme», aseguran desde la caseta madridista. La confianza en que se pudiese, como mínimo, sentar en el banquillo del Camp Nou y tener minutos en el Clásico era máxima hasta el momento en el que paró en seco para advertir de que no podía seguir.

Mbappé, cuestionado por la afición del Real Madrid por sus últimas decisiones, tenía este Clásico para tratar de reconciliarse con parte del madridismo. Pero no será posible. Ahora está por ver si estará disponible para Arbeloa el próximo jueves, cuando los blancos se midan al Oviedo. Si juega, habrá que estar muy pendiente del recibimiento que le da el coliseo madridista.

Un cúmulo de malas decisiones

La situación de Mbappé ha ido mucho más allá de lo puramente físico desde que cayó lesionado. El problema nunca fue únicamente médico. De hecho, dentro del club siempre han defendido que ni empeoró por determinadas decisiones tomadas fuera de Valdebebas ni hubiese mejorado actuando de otra manera. El debate ha sido otro: la gestión de la imagen.

Ahí es donde consideran que el francés ha cometido errores. No tanto por lo que hizo, sino por cómo se interpretó. En el Real Madrid son conscientes de que cualquier movimiento alrededor de Mbappé se amplifica al máximo y entienden que, en determinados momentos, el jugador no midió bien el impacto mediático de algunas situaciones. La famosa teoría de que «la mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo» ha estado muy presente dentro del club estas semanas.

Eso sí, pese al ruido, dentro del Real Madrid no existe ninguna duda sobre Mbappé. Ninguna. El club sigue viendo al francés como un futbolista absolutamente diferencial y entiende que debe protegerle por encima de todo el entorno que se ha generado. Porque consideran que gran parte del relato construido alrededor del jugador ha sido desproporcionado e interesado.