Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo 25 de octubre en el Clásico de la Liga EA Sports que se disputa en el Camp Nou. A partir de las 21:00 horas, comenzará a rodar el balón en el duelo correspondiente a la jornada 10 de la competición doméstica, al que el Real Madrid acude con la necesidad de ganar o al menos sumar un punto para no irse a 9 puntos del conjunto culé en la clasificación. Consulta en este artículo todas las estadísticas que debes conocer en los Clásicos entre Barcelona y Real Madrid.

El Clásico es el mejor partido de fútbol del mundo o, al menos, el que mayor expectación provoca. También la tensión y la emoción están aseguradas, debido a la gran rivalidad entre Real Madrid y Barcelona a lo largo de la historia, y como guinda al gran pastel, la igualdad, aquella que no lleva a preguntarnos quién ha ganado más Clásicos a lo largo de la historia y qué equipo ha salido más veces triunfador en el duelo entre Madrid y Barça.

La historia de los Clásicos

Los enfrentamientos entre Barcelona y Real Madrid son un clásico de la Liga. Debido a que ambos eran los equipos con mejores números y los más exitosos de España, este partido empezó a denominarse el Clásico. En los últimos años del siglo XX, estos encuentros fueron denominados como el partido del siglo. A mediados de este siglo fue cuando la rivalidad entre los dos conjuntos empezó a aumentar debido al dominio del cuadro madridista, especialmente tras sus cinco Copas de Europa consecutivas.

Hasta ese momento era el equipo catalán el que mandaba, pero la irrupción del Real Madrid lo cambió todo. Desde entonces, ambos se han convertido en los equipos a batir en España y los dos que dominan los títulos en este país. Siempre son los favoritos a ganar Liga, Copa y Supercopa de España. En la última temporada, ambos equipos se vieron las caras en tres ocasiones, con dos victorias culés y una madridista. El único triunfo en la 2025-2026 llegó en el partido de la primera vuelta de Liga disputado en el Bernabéu, que se saldó con victoria blanca por 2-1. En la final de la Supercopa de España, el Barcelona venció 3-2 y el último enfrentamiento también se saldó con victoria y alirón cule por 2-0 en el Camp Nou.

Quién ha ganado más Clásicos

A lo largo de la historia, Barcelona y Real Madrid se han enfrentado en 263 partidos oficiales, ya sea en Liga, Copa, Champions League o Supercopa de España. El balance general entre ambos conjuntos está muy igualado, pero es el Real Madrid el que más veces se ha llevado la victoria, habiéndolo conseguido 106 veces por los 105 triunfos que se ha metido el Barça en el bolsillo. El resto, 55 choques, han acabado en tablas. Por tanto, el Madrid sale vencedor de este balance.

En el duelo correspondiente a la jornada 35 de la Liga veremos un nuevo enfrentamiento entre Real Madrid y Barcelona, de tú a tú, en el que se espera gran igualdad, emoción durante los 90 minutos y dos equipos lanzados a por una victoria que, en lo que a la competición doméstica, siempre significa algo más de tres puntos para el vencedor debido al golpe que se le inflige al eterno rival. Qué empiece la batalla en un nuevo Clásico.

Quién ha ganado más Clásicos: Real Madrid o Barcelona

Real Madrid y Barcelona se han enfrentado en 265 ocasiones hasta la fecha, con 107 victorias para los culés y 106 para los madridistas. En 52 ocasiones los Clásicos han acabado en empate.

Las goleadas más importantes de los Clásicos

La mayor goleada en la historia de los Clásicos fue el 13 de junio de 1943, cuando el Real Madrid endosó un cruel 11-1 al Barcelona en la Copa del Generalísimo. En Liga, el Real Madrid ha conseguido resultados abultados como un 8-2, 7-2 y 6-1 en Liga. En la historia reciente de Clásicos hay que destacar el famoso 2-6 conseguido por el Barcelona de Guardiola y Messi en el Bernabéu el histórico 2 de mayo de 2009.

Los Clásicos no se podrían entender sin las «manitas». Por parte del Barcelona han sido estas:

0-5 (17 de febrero de 1974)

5-0 (8 de enero de 1994)

5-0 (29 de noviembre de 2010)

Por parte del Real Madrid, la más famosa es el 5-0 conseguido en enero de 1995 con Valdano, Zamorano, Laudrup… y Luis Enrique.

Los resultados de los últimos diez Clásicos