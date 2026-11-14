Pedro Sánchez tira del Tribunal de Cuentas para atacar a Ayuso y a Feijóo pero silencia la visita de la UCO para investigar al PSOE

Sin Begoña Gómez, sin homenajes a Óscar Puente y con constantes llamadas a la movilización de los socialistas. Pedro Sánchez ha utilizado su paso por Palma para subrayar el nuevo slogan en un mitin ante su militancia: «Hay que conseguir un 75% de participación para alcanzar una mayoría progresista de 175 diputados en el Congreso».

El candidato socialista a la presidencia del Gobierno se ha acordado del Tribunal de Cuentas sólo para lo que le ha convenido y lo ha hecho para atacar a Isabel Díaz Ayuso y a Alberto Núñez Feijóo. Lo ha hecho a cuentas de la reciente entrevista del líder del PP con el yutuber Jordi Wild comparando el precio del polémico ático madrileño con la opinión de Feijóo sobre su precio. Sin embargo, al nombrar el Tribunal de Cuentas no ha caído en la cuenta de mencionarlo por la también reciente visita de la UCO en busca de documentación sobre la presunta financiación ilegal del PSOE que invesitga la Audiencia Nacional. Y todo, a cuentas a la aprobación del ‘decreto Maricarmen’ sobre vivienda.

El presidente del Gobierno ha vuelto a poner a Feijóo y Abascal «en el lado de Trump, Bolsonaro, Miley y la motosierra» al tiempo que se ha acordado de nuevo de la presidenta de la Comunidad de Madrid a la que ha puesto en el lado de la mala educación por el archiconocido «me gusta la fruta».

En el acto de Palma, Pedro Sánchez se ha venido arriba y ha pedido a la patronal «que se siente con los sindicatos para subir el salario medio de los españoles». Un asunto que le ha hecho entrar en contradicción cuando ha asegurado que con el PSOE en el Consejo de Ministros ese salario medio ha subido más que la inflación en España.

Los socialistas baleares han utilizado para el mitin un espacio de pocos riesgos: una gran carpa dentro de un recinto en el que caben más de 15.000 personas y del que sólo han utilizado una mínima parte para dar la sensación de lleno. Unos 2.000 asistentes.