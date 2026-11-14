El Gobierno de Pedro Sánchez hará uso partidista de La Moncloa y asegura que hará «más anuncios hasta el último día», es decir, hasta la fecha de los comicios, el 29 de noviembre. «Vamos a aprobar todo lo que podamos», manifiestan fuentes del Ejecutivo. Todo ello después de que el Gobierno duplicase los Consejos de Ministros con dos nuevas reuniones de titulares de carteras extraordinarias: la celebrada este viernes y la del próximo 20 de noviembre.

La administración socialista ha confirmado que el último Consejo de Ministros será el ordinario del 24 de noviembre, es decir, el martes de la semana de las elecciones.

«Podemos montar cualquier otro antes de ese día», advierten desde el Ejecutivo para justificar la celebración de los dos Consejos de Ministros extraordinarios. Y fuentes de Moncloa añaden que esas reuniones y sus respectivas ruedas de prensa son necesarias para «comunicar medidas y lo que hace este Gobierno».

«Este Gobierno va a hacer anuncios hasta el último día; vamos a aprobar todo lo que podamos», indican desde Moncloa. «No nos vamos a esconder», subrayan, reconociendo que harán un uso electoralista de La Moncloa hasta el día mismo de los comicios.

«Muchos asuntos que aprobar»

El titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que quedan «muchos asuntos que aprobar de aquí al 29 de noviembre». Y ha argumentado hacerlo antes porque «una vez celebradas las elecciones, el Gobierno entra en funciones».

El ministro ha recordado que el adelanto electoral «no era planificado», sino que «fueron unas circunstancias que tuvieron que ver con la imposibilidad de aprobar algunas medidas absolutamente esenciales para la vida de la gente, como eran decretos Ley de Vivienda». El ministro alude al llamado decreto Maricarmen convalidado este jueves en la Diputación Permanente del Congreso que rechazó el Pleno de la Cámara Baja.

«Tenemos una agenda de avances sociales, de ampliación de derechos, muy cargada y es necesario que hagamos más consejos de ministros que los ordinarios», ha justificado Bolaños.

Sin embargo, no ha querido entrar en el contenido de las decisiones que aprobarán en las reuniones de los titulares de cartera: «Irán viendo en todos esos Consejos de Ministros las decisiones y los acuerdos que van adoptando».

Este ha sido el primero de los dos consejos de ministros extraordinarios que celebrará el Gobierno en plena campaña electoral. Como adelantó OKDIARIO, la estrategia de campaña del PSOE pasa por «vincular esa actuación a medidas concretas en favor de la convivencia y de la mayoría social, sin que el recurso a instrumentos extraordinarios debilite el mensaje».

Begoña en campaña

El primer Consejo de Ministros extraordinario ha tenido lugar este viernes, es decir, el mismo día que ha comenzado la campaña. Una carrera electoral que el PSOE arrancó un día antes con un acto multitudinario en Sevilla. En él, la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, tomó la palabra por primera vez en un mitin socialista.

Fuentes socialistas se quejan de que la derecha es «quien ha puesto el foco sobre la pareja del presidente» y la han utilizado como «arma contra este Gobierno» y «para justificar que el Gobierno dejara de existir». «Ha sufrido acoso, difamación», lamentan. «Ella se explicó y tiene derecho a que se la oiga y escuche», defendían desde Moncloa.

«Ella misma lo pidió», explican desde el Gobierno. Todo comenzó, según fuentes del Ejecutivo, el día del beso entre Sánchez y Begoña: «Fuenlabrada es un punto de inflexión, recibe un cariño de militantes que fue un momento que fue algo llamativo y entonces ella quería responder a eso y transmitir un mensaje al partido y contar lo que le ha pasado». «Ha explicado que es Begoña Gómez y no la mujer de Pedro Sánchez y se le ha vilipendiado para atacar a su marido», sentencian desde el Gobierno.