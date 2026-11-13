Sánchez revaloriza las pensiones hasta un 4% en un Consejo de Ministros extraordinario convertido en arma electoral

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado la revalorización de las pensiones en un Consejo de Ministros extraordinario, convertido en un arma electoral en el primer día de campaña de cara a las generales del próximo 29 de noviembre. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha trasladado la durante la rueda de prensa posterior. «Subirán entre un 3% y un 4%», ha detallado Saiz posteriormente a las preguntas de la prensa.

«Es una prioridad que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo», ha valorado la política del PSOE. La revalorización se ha hecho a través de la tramitación de urgencia y tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2027.

Los objetivos que se ha marcado el Gobierno con esta decisión son, además de mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, la ampliación de las «opciones en el acceso a la jubilación».

«No ha habido un solo año en el que no hayamos evaluado, actualizado y modernizado nuestro sistema de pensiones», ha celebrado Saiz. Y ha recordado que «la primera gran línea de actuación fue recuperar el derecho a que las pensiones se revaloricen cada año conforme al IPC».

Ataques velados al PP

La también ministra de Inclusión ha comparado los efectos de sus reformas con los del Gobierno del PP de Mariano Rajoy: «Nos permite comparar lo que ha ocurrido con una pensión revalorizada conforme a la inflación y lo que hubiera ocurrido con el mecanismo del 0,25% anual que estableció la reforma de 2013». «Los datos hablan por sí mismos: entre 2018 y 2026, las pensiones han subido un 28,1% frente al 2% del mecanismo anterior», ha detallado la portavoz.

«Este es el primer paso al que le seguirá la aprobación de la norma con rango de ley de la cantidad exacta de la revalorización general y de las pensiones mínimas», ha aclarado.

La ministra ha intentado restar polémica a la decisión y ha asegurado que han hecho «lo mismo que el año pasado». «Es el desarrollo reglamentario que se inicia en noviembre y luego, cuando se conozca la cuantía, será cuando se aprobará la norma con rango legal para determinar esa cuantía de revalorización», ha recalcado.

Este viernes ha arrancado la campaña. El PSOE dio el pistoletazo de salida a la carrera electoral este jueves en Sevilla, en un acto en el que la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, tomó la palabra por primera vez en un mitin socialista.

Este ha sido el primero de los dos consejos de ministros extraordinarios que celebrará el Gobierno en plena campaña electoral. Como adelantó OKDIARIO, la estrategia de campaña del PSOE pasa por «vincular esa actuación a medidas concretas en favor de la convivencia y de la mayoría social, sin que el recurso a instrumentos extraordinarios debilite el mensaje».