Habrá 2 reuniones extraordinarias del Consejo de Ministros en plena campaña, como aconsejaron los estrategas de Sánchez

El equipo de campaña de Pedro Sánchez previó en un documento de análisis y «hoja de ruta» electoral del PSOE el uso tanto del Consejo de Ministros como de la Diputación Permanente como una herramienta más de campaña. En ese documento, al que ha tenido acceso OKDIARIO, se propone «intensificar» la actividad de estos organismos constitucionales «frente al relato del bloqueo y crispación», para mostrar «capacidad de acción» y «proyectar la posibilidad de una nueva mayoría». Una estrategia que ha puesto en marcha el Ejecutivo de Sánchez con la convocatoria de dos Consejos de Ministros extraordinarios en plena campaña electoral.

El Gobierno está preparando nuevas medidas «de carácter social», según ha confirmado hoy mismo, y ha anunciado que celebrará dos Consejos de Ministros extraordinarios, los próximos días 13 y 20 de noviembre, con lo que serán 4 las reuniones del Consejo de Ministros que se celebren durante los 14 días de campaña electoral. Y todos ellos, con elaboración de normativas, como aseguran desde Moncloa, que no pudieron elaborarse en estos tres años de Gobierno.

El texto al que ha accedido este periódico, elaborado en los días inmediatamente posteriores a la convocatoria electoral, añade en su estrategia de campaña que «el reto sería vincular esa actuación a medidas concretas en favor de la convivencia y de la mayoría social, sin que el recurso a instrumentos extraordinarios debilite el mensaje».

En los últimos Consejos de Ministros, el Gobierno de Sánchez ha incluido medidas de ayuda a las víctimas del trágico accidente ferroviario de Urda, medidas laborales para fomentar el descanso de controladores ferroviarios, los «decretos Maricarmen», que aspira a convalidar el próximo 12 de noviembre en la Diputación Permanente; medidas de reconstrucción de la DANA o ayudas a familias monomarentales, a las que se equipará en ayudas a las familias numerosas.

Esta legislatura que cerró Pedro Sánchez con la disolución anticipada de las Cortes Generales, se ha convertido en un periodo atípico en el que se han aprobado más decretos que Proyectos de Ley y en el que la mayoría precaria sobre la que se ha venido sosteniendo el Ejecutivo ha forzado la derrota del Gobierno en varias votaciones en el Congreso de los Diputados, así como la aprobación de numerosos Proyectos de Ley que no han llegado siquiera a ser votados, por no contar con los apoyos suficientes.

A esta imagen de «debilidad» y de falta de «capacidad» es a la que los asesores y gurús electorales de Sánchez se refieren en sus propuestas, recogidas en el documento de campaña. Las convocatorias extraordinarias de órganos constitucionales como el Consejo de Ministros o la Diputación Permanente del Congreso estaban diseñadas desde el momento en que se decidió adelantar las elecciones. El contenido de las mismas sigue en construcción.