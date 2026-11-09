Sánchez no se quita a Inda de la cabeza: le acusa de querer difamarlo a él, a su mujer y al Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arremetido contra OKDIARIO y su director, Eduardo Inda, acusándole de «pagar la defensa de Koldo García» para «difamarnos» y «hacernos caer» en una entrevista con Javier Ruiz en La Séptima. Sánchez asegura que «no son especulaciones», a pesar de que este periódico acreditó la naturaleza de su relación con Koldo García.

Sánchez ha intentado reducir la importancia de los casos de corrupción que se han registrado en el PSOE durante meses y que se siguen investigando, y ha optado por difamar a Eduardo Inda. «Sabemos que hay una factura de un medio de comunicación digital para pagar la defensa de Koldo. Esto es un hecho, no son especulaciones», ha dicho falsamente. El presidente del Gobierno ha dedicado una parte importante de su entrevista a mencionar al director de este periódico. «Es un hecho que Eduardo Inda pagó la defensa de Koldo García para difamarme, para difamar a mi mujer y para hacer caer al Gobierno», ha dicho falsamente.

Sánchez ha seguido con Eduardo Inda en la cabeza y, al momento, ha añadido que el director de este periódico, un «pseudomedio de comunicación digital», ha hablado en otros programas «terraplanistas» diciendo: «No habléis de las pensiones antes de las elecciones al Partido Popular y Vox». «No sólo difaman, sino que mienten a la gente diciéndole al Partido Popular y a Vox qué no decir», ha dicho.

La entrevista de Pedro Sánchez se convirtió en un discurso en contra de OKDIARIO y de Eduardo Inda con un entrevistador que durante varios minutos únicamente se ha dedicado a asentir. El presidente del Gobierno ha dicho falsamente que este «pseudomedio digital» ha propagado bulos, además de decirle a PP y Vox «mentir hasta el 29 de noviembre para desmovilizar a la izquierda».

Para concluir su discurso en contra de este periódico, Sánchez no ha dudado en sugerir cómo debería actuar la justicia. «Me gustaría también que la justicia sea celosa en este caso porque me parece de gran gravedad. Creo que hay pruebas que demuestran que puede haber evidencias como para iniciar una investigación», ha incurrido.