El documento que prueba que OKDIARIO pagó a Koldo García por los derechos para la «realización de un libro y una docuserie»

OKDIARIO publica el documento que acredita la naturaleza de su relación con Koldo García. Se trata de un contrato de colaboración mercantil redactado en Madrid el 26 de noviembre de 2025 entre Dos Mil Palabras S. L., empresa editora de este periódico, y el ex asesor de José Luis Ábalos. Su objeto es la cesión de derechos para la elaboración de contenidos periodísticos y audiovisuales, y no guarda relación alguna con su defensa ante los tribunales.

El contrato de colaboración mercantil desmonta la tesis difundida de forma sincronizada por El País, la Cadena SER y eldiario.es: la relación de OKDIARIO con Koldo García fue la adquisición en exclusiva de sus derechos de imagen y explotación para proyectos periodísticos y audiovisuales.

El propio texto lo deja claro desde la exposición de motivos. En su punto IV, el contrato recoge que OKDIARIO «está interesada en contar con su colaboración personal y derechos para la realización de series, docuseries, podcast, informaciones, biopics y cualquier producto audiovisual y escrito» con el fin de trasladar información a sus usuarios, espectadores y lectores.

Entre las prestaciones que fija la cláusula primera, el apartado B) establece de forma expresa la «colaboración en exclusiva para la realización de un libro y una DOCUSERIE».

La cláusula quinta, dedicada a la propiedad intelectual, concreta el alcance de esa cesión: «El COLABORADOR cede a OKDIARIO, con carácter de exclusiva, y con facultad de cesión a terceros, todos los derechos de imagen y explotación sobre los materiales audiovisuales, periodísticos, informativos, documentales o de cualquier otra naturaleza, incluidas sus intervenciones en las entrevistas o en la docuserie, biopic, podcasts y cualquier producto audiovisual, incluidos libros (en adelante, los ‘MATERIALES’) que ponga a disposición de OKDIARIO en ejecución del presente Contrato».

El documento contradice así la versión que El País, la SER y eldiario.es difundieron este jueves a las 13.00 horas, a partir de las facturas que la abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, imputada en el caso Leire, entregó en la Audiencia Nacional.

El contrato no se limita a la cesión de derechos. También impone a Koldo García la obligación de respaldar con pruebas todo lo que contó a este periódico. El documento le exige aportar material audiovisual y documental que acredite la veracidad de sus declaraciones, con nombres y apellidos de las personas implicadas, empresas, cantidades entregadas o recibidas y cualquier dato que permitiera contrastar los hechos.

En la misma línea, el acuerdo hace responsable al propio Koldo de la exactitud y legalidad de los materiales que proporcione, y le obliga a mantener indemne a la editora frente a cualquier reclamación derivada de lo publicado. Son las garantías propias de una colaboración periodística, y no las de un encargo de defensa jurídica como pretende hacer creer elDiario.es.