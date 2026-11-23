Hay personas que no pueden meterse en la cama sin ponerse antes unos calcetines, incluso cuando no hace especialmente frío. Para otras, dormir con los pies cubiertos resulta prácticamente insoportable. Aunque pueda parecer una simple cuestión de gustos, esta costumbre ha despertado el interés de la psicología por su posible relación con las rutinas, la comodidad y la sensación de seguridad emocional. Según diferentes interpretaciones del comportamiento, cubrirse los pies puede convertirse en un pequeño ritual que ayuda a algunas personas a sentirse protegidas y tranquilas. Sin embargo, conviene distinguir las interpretaciones psicológicas de los beneficios fisiológicos que sí cuentan con investigaciones científicas.

Una búsqueda de refugio y protección

Dormir implica desconectar progresivamente de los estímulos del entorno y entrar en un estado de descanso. Para algunas personas, determinados gestos cotidianos facilitan esa transición. Ponerse los calcetines, abrazar una almohada o dormir siempre con la misma manta pueden convertirse en hábitos que aportan familiaridad y tranquilidad.

Desde esta perspectiva, cubrir los pies puede proporcionar una sensación subjetiva de refugio. La repetición de ese gesto también permite establecer una rutina previsible, algo que puede resultar reconfortante al terminar una jornada. No obstante, los psicólogos no consideran que utilizar calcetines sea, por sí solo, una prueba de inseguridad, ansiedad o de un determinado tipo de personalidad.

Lo que ocurre realmente en el organismo

Más allá de las interpretaciones emocionales, sí existen investigaciones que explican por qué dormir con los pies calientes puede favorecer el descanso. Un estudio publicado en 1999 concluyó que la dilatación de los vasos sanguíneos de manos y pies es un importante indicador fisiológico de la rapidez con la que llega el sueño.

Otra investigación publicada en 2018 analizó los efectos de utilizar calcetines especiales para calentar los pies durante la noche. Los resultados observaron que los participantes tardaban una media de 7,5 minutos menos en dormirse y dormían 32 minutos más durante las siete horas de observación. Sin embargo, el experimento se realizó únicamente con seis hombres jóvenes, por lo que sus resultados no pueden generalizarse a toda la población.

Un pequeño ritual para desconectar

La explicación también puede encontrarse en la importancia de las rutinas nocturnas. Repetir determinadas acciones antes de acostarse ayuda a establecer un horario y preparar el organismo para el descanso. Escuchar música tranquila, leer unas páginas de un libro o ponerse ropa cómoda son algunos ejemplos de estos comportamientos.

Por eso, si una persona necesita dormir con calcetines porque le aportan comodidad y tranquilidad, no tiene por qué cambiar esa costumbre. Los especialistas recomiendan elegir prendas limpias, transpirables y que no aprieten. En definitiva, este pequeño gesto puede convertirse en una forma sencilla de autocuidado, aunque no permita conocer por sí solo la personalidad ni el estado emocional de quien lo practica.