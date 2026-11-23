España está repleta de yacimientos arqueológicos, pero a veces las construcciones más relevantes son las menos vistosas. Por ejemplo, el experto en historia antigua Isaac Moreno Gallo ha puesto en valor a las vías romanas, aunque hoy algunas sólo parezcan simples caminos.

Durante una de sus charlas, explicó sus dimensiones con una comparación: «Había miles de kilómetros sólo en la península, el terraplén levanta un metro durante muchos kilómetros. 100 kilómetros de una carretera romana tienen más piedra metida dentro que una pirámide de Egipto; daros cuenta de lo que estoy hablando».

Eso sí, a nivel estético no son tan vistosas como otros monumentos: «Las vías romanas son feas porque eran carreras funcionales por las que pasaban carros, por qué iban a ser bonitas». Por supuesto, el historiador ha explicado por qué.

Por qué las vías romanas son una gran obra de ingeniería, según Isaac Moreno Gallo

El experto en historia antigua, quiso destacar las vías romanas como uno de los grandes ejes de comunicación de la historia: «Había miles de kilómetros sólo en la península, el terraplén levanta un metro durante muchos kilómetros».

«100 kilómetros de una carretera romana tienen más piedra metida dentro que una pirámide de Egipto; daros cuenta de lo que estoy hablando», ha comparado.

De hecho, esa magnitud es lo que ha hecho que considere estas obras como una proeza de la humanidad: «Las vías romanas son una de las obras más importantes que se hicieron en la antigüedad».

Para Moreno Gallo, las razones son evidentes: «Permitieron las comunicaciones por todo el imperio y el traslado de la cultura, de las mercancías, de la lengua y permitió que todos seamos lo que somos».

Por qué las vías romanas cambiaron la cultura del imperio

Gobernar territorios tan extensos obligaba a que las órdenes llegaran, a que los funcionarios pudieran desplazarse y a que las tropas tuvieran por dónde avanzar.

La red viaria permitió mantener conectadas ciudades y provincias, con rutas que también aprovechaban comerciantes y viajeros. Además, su utilidad se extendía a quienes necesitaban vender una cosecha, acudir a un mercado o llevar suministros a una población.

Hay que tener en cuenta que, a lo largo de esos recorridos, las paradas y los lugares de alojamiento facilitaban los viajes por etapas. Cada vía terrestre acercaba el interior a otros centros de actividad y ayudaba a distribuir las mercancías que llegaban por mar.

Y todo eso fue dejando una ventaja cultural evidente: con las personas viajaban sus lenguas, creencias y conocimientos. Por ejemplo, un soldado destinado lejos de su lugar de origen, un comerciante que se instalaba en otra ciudad o un funcionario trasladado llevaban consigo formas de hablar y costumbres que entraban en contacto con las de sus nuevos vecinos.

Cómo eran las vías romanas, según el historiador Isaac Moreno Gallo

Moreno Gallo también destacó un elemento descubierto hace poco y que cambia la forma de mirar estas vías: «Un dato relevante descubierto hace poco. A ambos lados de la calzada, y a una distancia de unos 20 metros de esta se establecían las cunetas de balizamiento que impedían el acceso sin control de los vehículos desde fuera de la vía».

Lo llamativo es que no sólo funcionaban como límite físico para los usuarios de la vía, sino que también servían como protección tanto contra los animales como contra algunas personas indeseables.

Así lo ha explicado el ingeniero: «Estas cunetas, cuya existencia se ha descubierto recientemente, también aumentaban la visibilidad del espacio periférico, evitaban sorpresas con la fauna salvaje y dificultaban el acecho de eventuales asaltantes».