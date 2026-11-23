La exclusiva finca que Will Smith comparte con su esposa, Jada Pinkett Smith, en Calabasas (California) ha sufrido un incendio durante la madrugada de este lunes 23 de noviembre. El fuego ha obligado a movilizar a los equipos de emergencia hasta la espectacular propiedad del actor, valorada en 42 millones de dólares, 38,5 millones de euros, y situada en una parcela de aproximadamente 60 hectáreas. Según las primeras informaciones, las llamas se originaron en una construcción auxiliar situada dentro del terreno, aunque no llegaron a afectar, al menos de forma confirmada, a la vivienda principal. Los bomberos consiguieron controlar el incendio y, por el momento, se desconocen tanto las causas que lo provocaron como el alcance exacto de los daños materiales. No es la primera vez que esta residencia se enfrenta a un episodio relacionado con el fuego.

Un incendio durante la madrugada en la finca de Calabasas

El suceso tuvo lugar durante las primeras horas de este lunes, cuando los servicios de emergencia recibieron un aviso por un incendio en la propiedad de Will Smith, situada en Cold Canyon Road, en Calabasas, una exclusiva localidad del condado de Los Ángeles. Según la información adelantada por Page Six, las llamas comenzaron alrededor de las tres de la madrugada, hora local, en una pequeña construcción ubicada dentro de los terrenos de la finca.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles y equipos de bomberos, que consiguieron extinguir el fuego. Las imágenes difundidas del operativo muestran varios vehículos de emergencia accediendo a la propiedad y columnas de humo elevándose sobre el recinto.

Por ahora, las autoridades no han ofrecido detalles sobre el origen del incendio ni han concretado la magnitud de los desperfectos. Tampoco ha trascendido si el actor y su esposa se encontraban en la residencia cuando se produjo el incidente. Las primeras informaciones apuntan a que el fuego afectó a una construcción auxiliar y no a la casa principal.

Una espectacular mansión valorada en 42 millones de dólares

La propiedad de Will Smith y Jada Pinkett Smith es una de las residencias más conocidas de su patrimonio inmobiliario. Situada en Calabasas, ocupa una extensión aproximada de 60 hectáreas, equivalentes a unos 150 acres, y está valorada en 42 millones de dólares, 38,5 millones de euros.

El actor adquirió los terrenos en 2003 y las obras de construcción de la residencia principal finalizaron en 2010. Se trata de una vivienda de grandes dimensiones, con seis dormitorios y trece cuartos de baño, concebida como un refugio privado para la familia lejos del bullicio de Hollywood.

La mansión destaca por su arquitectura de inspiración adobe y mediterránea, además de por sus amplios espacios exteriores. En 2011, apenas un año después de finalizar las obras, el matrimonio llegó a ponerla a la venta por 42 millones de dólares. Sin embargo, finalmente decidieron conservarla y continuar disfrutando de la propiedad.

No es la primera vez que la vivienda sufre un incendio

El incidente de este lunes no es el primer episodio relacionado con el fuego que afecta a la residencia de los Smith. En 2021, la vivienda tuvo que someterse a trabajos de reforma después de que se declarase otro incendio en el sótano. En aquella ocasión, una fuente cercana a la familia aseguró a Page Six que todos los ocupantes se encontraban bien y permanecían en la casa. Un bombero tuvo que recibir asistencia médica durante el operativo, aunque no se comunicaron daños personales entre los habitantes de la propiedad.

Además, la familia ya había vivido momentos de preocupación por los incendios forestales que afectan periódicamente al sur de California. En 2018, Will Smith compartió su inquietud en redes sociales ante la proximidad del incendio Woolsey, que arrasó distintas zonas de la región y destruyó viviendas de varias personalidades. El actor explicó entonces que las llamas se encontraban a unos ocho kilómetros de su casa y que su hija Willow estaba especialmente nerviosa por la situación.

Más recientemente, en enero de 2025, el intérprete también habría tenido que evacuar su residencia durante el devastador incendio de Palisades, que obligó a miles de personas a abandonar sus hogares en el área de Los Ángeles.