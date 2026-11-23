Exigir la ubicación, vigilar los «me gusta» o amenazar con difundir imágenes íntimas son formas de violencia que pueden pasar inadvertidas entre los jóvenes. Un informe que recoge la experiencia de ONG de diez países analiza cómo las redes sociales y la inteligencia artificial amplían las formas de ejercer ese control.

Compartir la ubicación para encontrarse al salir de un concierto puede ser práctico. La misma función adquiere otro sentido cuando tu pareja exige que la dejes activada, te pide explicaciones sobre cada parada o se enfada si la desactivas. La diferencia está en si puedes decir que no sin miedo a las consecuencias.

Esa frontera entre cuidado y vigilancia es el punto de partida de un informe cualitativo elaborado por Nina Jane Patel con aportaciones de organizaciones de diez países, entre ellos España. El trabajo, respaldado por YSL Beauty, pone el foco en los jóvenes de 16 a 24 años y en cómo algunas conductas que generan ansiedad pueden llegar a interpretarse como muestras de interés o de protección. A partir de ese análisis, la firma ha ampliado su programa El abuso no es amor, que en España desarrolla junto a la Fundación Ana Bella.

Del doble check al chantaje con imágenes falsas

El control puede empezar con un reproche por haber leído un mensaje y no contestar. También puede tomar la forma de un interrogatorio por un «me gusta» o de la presión para abandonar un grupo de WhatsApp. La inteligencia artificial generativa añade otra vía de chantaje: amenazar con difundir una imagen íntima manipulada o creada sin el consentimiento de la persona que aparece en ella. En Reino Unido, la ONG Refuge registró en 2025 más de un 62 % de aumento en las derivaciones a su servicio especializado en abuso facilitado por la tecnología y abuso económico, respecto a 2024.

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