Sergio Peris- Mencheta no atraviesa su mejor momento. Hace tan solo unos días, el actor publicó una imagen desde un hospital en la que aparecía recostado con una vía puesta en el brazo con un mensaje que dejó preocupados a todos sus seguidores: «Avería seria. Toca taller». Hasta el momento, el intérprete no había ofrecido más detalles sobre el motivo de su visita a urgencias, pero ahora ha querido reaparecer, de nuevo en el universo 2.0, para actualizar cómo se encuentra.

«Progresando adecuadamente. Gracias por vuestros mensajes. Gracias a los equipos de enfermeros y médicos del Hospital La Paz por el cuidado y los cuidados. Gracias a la sanidad pública. Y gracias una vez más a Antonio Pérez- Martínez (su médico) y sus alas. Pronto en casa de vuelta. Y pronto en los ensayos de vuelta», escribía. En el vídeo, Sergio aparece reflejado en la ventana de la habitación, saludando con el atardecer de fondo y bajo el ritmo de la canción Fields of Gold, de Sting. Un tema que trata sobre el amor profundo, maduro y duradero, el paso del tiempo y la memoria de los momentos compartidos.

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Como era de esperar, el post no ha tardado en llenarse de mensajes de apoyo y ánimo hacia Peris-Mencheta, tanto por parte de rostros conocidos que mantienen una excelente relación con el mencionado como de seguidores anónimos. Entre los conocidos, ha destacado el nombre de Raquel Meroño, Carlos Bardem, María Valverde o Víctor Clavijo, entre otros. «Mucho ánimo, Sergio», «¡Seguimos!», «Ánimo, Sergio. Te necesitamos pronto a tope para seguir disfrutando de tu talento y de muchos juegos de mesa», «Mucha fuerza, querido», «Todo el amor y mi abrazo más fuerte, querido Sergio», «Un abrazo enorme», «Eres una persona extraordinaria y necesitamos de tu gran talento y humanidad», «Toda mi energía para ti», escribían algunos de ellos.

Sergio Peris- Mencheta fue diagnosticado de leucemia en enero de 2024. Ese mismo mes, el actor anunció a sus seguidores su enfermedad y el tratamiento de quimioterapia que tenía que recibir, así como también señalaba que necesitaba someterse a un trasplante de médula. «Me siento más vulnerable, aterrorizado y pequeñito que nunca», confesó por aquel entonces. En mayo de ese mismo año, se sometió al trasplante mencionado y, desde entonces, no ha dejado de contar su evolución y recuperación. Tanto es así que, en estos momentos, Sergio se encontraba completamente centrado en el recién estrenado documental Ser Yo, en el que profundiza en su proceso de lucha en Los Ángeles mientras dirigía a distancia la obra de teatro 144 en Madrid.