Suplantan con IA al actor Ioan Gruffudd y una mujer cree mantener una relación con él durante más de un año
Una mujer acudió a una convención convencida de que iba a encontrarse con el hombre con el que llevaba más de un año manteniendo una relación. Él, sin embargo, no sabía quién era. Ioan Gruffudd, conocido por interpretar a Reed Richards en Los 4 Fantásticos, ha denunciado que alguien utilizó su identidad y contenido generado con inteligencia artificial para construir un vínculo sentimental ficticio con una seguidora.
El actor galés explicó lo sucedido en una publicación de Instagram el pasado 8 de noviembre. La mujer se acercó a él durante el encuentro y le contó que creía estar viviendo un romance extramatrimonial con él. Gruffudd está casado con la actriz Bianca Wallace, con quien contrajo matrimonio en mayo de 2025.
Para demostrarle que habían estado en contacto, la seguidora le enseñó el material que había recibido de quien se hacía pasar por él: cientos de fotografías y vídeos creados con IA. «Las imágenes eran explícitas y perturbadoras», relató el intérprete. Según su explicación, el engaño se había producido a través de una página de Facebook dedicada a Elsbeth, la serie en la que interpreta al músico Angus.
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Una relación falsa sin peticiones de dinero
Aunque su primera advertencia incluía una petición expresa de no enviar dinero a supuestos perfiles del actor, Gruffudd hizo después una aclaración relevante: la mujer que habló con él no había realizado ningún pago ni había recibido solicitudes económicas.
«Nunca se le pidió dinero ni ella envió dinero alguno», precisó en sus stories. Según señaló, el objetivo de quien estaba detrás de los mensajes había sido crear una relación falsa. La ausencia de peticiones de dinero fue precisamente uno de los motivos por los que la mujer no sospechó que estaba siendo engañada.
El actor aprovechó su comunicado para explicar que no facilita su teléfono a desconocidos y pedir a sus seguidores que bloqueen cualquier contacto que se presente como él. También aseguró que había denunciado lo ocurrido y animó a las personas afectadas a trasladar a la policía los datos de los que dispusieran.
El rostro de los famosos como herramienta de engaño
Su caso se suma al de otras figuras públicas que han alertado sobre el uso fraudulento de su identidad. Tom Hanks, Scarlett Johansson, Tom Jones o Pablo Alborán dentro de nuestras tierras han advertido sobre contenidos o perfiles que utilizan su imagen sin autorización.
También han trascendido engaños sentimentales en los que los responsables se hacían pasar por Brad Pitt para pedir dinero a sus víctimas. En el episodio que ha contado Gruffudd, sin embargo, no hubo una pérdida económica: la mujer había sido llevada a creer, durante más de un año, que compartía una relación íntima con alguien que nunca había hablado con ella.