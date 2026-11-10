La reflexión de Marco Aurelio, filósofo estoico, para ser feliz: «Cuando te levantes por la mañana piensa en el privilegio de estar vivo»

La vida está compuesta por breves instantes que en numerosas ocasiones no valoramos. Levantarnos, vestirnos, salir a la calle, mantener una conversación, pasear, son parte de la rutina que realizamos casi por inercia cada día.

El sencillo acto de sentir o emocionarse también forman parte de una situación en la que el emblemático filósofo estoico Marco Aurelio encontró una de las claves para alcanzar la felicidad.

«Cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de estar vivo, de respirar, de pensar, de disfrutar, de amar», asegura el pensador romano. Una reflexión que continúa vigente en nuestra sociedad marcada por las prisas, las preocupaciones y las obligaciones cotidianas.

La clave: valorar cada día

Marco Aurelio fue uno de los principales representantes del estoicismo, una corriente filosófica que defendía la importancia de cultivar la virtud, mantener la serenidad y aceptar las circunstancias que no controlamos.

Marco Aurelio expuso pensamientos dirigidos a comprender mejor la existencia y aprender a vivir con mayor equilibrio emocional. Sus escritos recuerdan que la felicidad no depende sólo de las circunstancias externas, sino de la manera en la que interpretamos lo que nos sucede.

Así que, despertarse cada mañana ya supone una oportunidad que no debería dejar de valorarse. Respirar, compartir tiempo con nuestros seres queridos o disfrutar de pequeños momentos son experiencias que terminan perdiendo la importancia que se merecen.

¿Dónde se encuentra el secreto de la felicidad?

El mensaje que quiere trasladar Marco Aurelio con esta frase se centra en dejar de esperar que ocurran grandes cosas para encontrar pequeños motivos para sentirse agradecido.

Al mismo tiempo, no necesitamos conseguir un gran objetivo para experimentar la sensación de bienestar. El acto de contemplar el inicio de un nuevo día se puede convertir en la razón suficiente para apreciar la vida.

Por lo tanto, vivir el presente, valorar lo que tenemos y recordar que cada jornada representa una nueva oportunidad es necesario para entender cómo este mensaje invita a mirar la vida con una mayor gratitud y serenidad por el sencillo hecho de estar vivos.