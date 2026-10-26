Los expertos en psicología sugieren que los adultos que «siempre hacen las cosas en el mismo orden» no sólo están atrapados en la rutina, en realidad lo hacen para tener sensación de control

¿Te duchas siempre en el mismo orden, desayunas lo mismo cada mañana o necesitas seguir una secuencia concreta antes de salir de casa? Aunque estas costumbres pueden parecer simples manías, tienen una explicación psicológica. Los hábitos permiten automatizar determinadas acciones y aportan previsibilidad a la vida diaria, algo que puede resultar especialmente reconfortante cuando otras circunstancias son difíciles de controlar.

La rutina proporciona seguridad

Las personas que repiten determinadas acciones en el mismo orden no necesariamente están atrapadas en la monotonía. En muchos casos, mantener una secuencia conocida les permite desenvolverse con mayor facilidad y encontrar cierta estabilidad en medio de las obligaciones diarias.

Diferentes estudios explican que la previsibilidad puede ayudarnos a sentirnos más asentados y con mayor control. Cuando los planes cambian constantemente o el futuro resulta incierto, es habitual que aumenten el estrés y la preocupación. Por eso, establecer rutinas puede ofrecer una estructura reconfortante en momentos de incertidumbre.

Esta necesidad de estabilidad se refleja en gestos aparentemente insignificantes, como preparar el café antes de vestirse, revisar el teléfono después de desayunar o dejar las llaves siempre en el mismo lugar. Aunque no todas estas conductas responden a una búsqueda consciente de control, su repetición facilita que el día resulte más previsible.

El cerebro también busca ahorrar esfuerzos

Otro factor importante es la automatización de los hábitos. Una investigación con participación de especialistas de la Universidad de Cambridge analizó cómo las rutinas y las respuestas automáticas forman parte del comportamiento cotidiano.

El estudio explica que muchas acciones se aprenden mediante la repetición en contextos similares. Con el tiempo, determinadas señales del entorno pueden activar una conducta sin necesidad de reflexionar sobre cada paso. Así, una secuencia habitual permite realizar tareas con mayor eficiencia y dedicar la atención a otras cuestiones.

Por ejemplo, una persona que sigue siempre el mismo orden al prepararse para ir al trabajo no necesita decidir cada mañana qué hacer a continuación. Esta familiaridad puede simplificar el comienzo del día y reducir el esfuerzo mental asociado a pequeñas elecciones.

¿Qué ocurre cuando cambia la rutina?

La necesidad de mantener un orden conocido también puede hacerse más evidente cuando aparecen imprevistos. Si una persona está acostumbrada a comenzar la mañana de una manera concreta, tener que modificar sus planes puede generar incomodidad, especialmente durante periodos de estrés.

Sin embargo, preferir las rutinas no significa tener ansiedad ni padecer un trastorno psicológico. La investigación sobre los hábitos muestra que la repetición es una característica habitual del comportamiento humano y que, por sí sola, no permite establecer un diagnóstico.

La diferencia está en la flexibilidad. Mantener una secuencia porque resulta cómoda puede ser beneficioso, mientras que sentir una angustia intensa cuando no es posible cumplirla merece mayor atención, sobre todo si interfiere con la vida cotidiana.