España incrementa un 40% las compras de gas a Rusia a dos meses del veto total a las importaciones rusas

España ha disparado las compras de gas a Rusia un 40% entre enero y octubre, según los datos publicados por la prensa local rusa. A falta de dos meses para que entre en vigor el veto total de la Unión Europea a importar gas de Rusia, las comercializadoras energéticas españolas han elevado las compras de esta energía a Vladímir Putin, presidente ruso, hasta convertirse en el segundo país de Europa que más ha aumentado las compras de gas ruso este año 2026, sólo por detrás de Francia.

Otra fuente, la ONG alemana Urgewald, ha publicado que la factura pagada por Europa en gas procedente del yacimiento Yamal LNG de Rusia asciende a 8.700 millones de euros entre enero y octubre, cifra superior ya a la pagada en todo el año 2025 por los países europeos.

«A falta de 50 días para que entre en vigor la prohibición total de la UE a las importaciones de GNL ruso, la factura estimada ya ha superado los 7.200 millones de euros estimados para todo 2025 en aproximadamente un 21%», ha señalado la ONG en una nota.

En el caso de España, las principales comercializadoras son Repsol y Naturgy, que tienen firmados contratos de suministro con Rusia desde antes del inicio de la invasión a Ucrania, en febrero de 2022. Se trata de contratos a largo plazo, precisamente los que entran en el veto europeo a partir del 1 de enero.

De acuerdo con las cifras publicadas por la prensa local, en los diez primeros meses de este año, los países europeos en su conjunto han elevado sus compras de gas a Rusia en un 6,5%, muy lejos del 40% de España. El peso de Europa en las exportaciones de gas ruso ha descendido sólo cinco puntos porcentuales en lo que va de año, hasta el 44%, y sigue siendo el principal comprador, por delante de China.

El primer comprador europeo es Francia, que ha subido sus compras de gas a Rusia este año a 5,43 millones de toneladas. Segundo es España, con 2,84 millones de toneladas, un 39% más. Bélgica es tercera y Holanda, cuarta.

Estos incrementos en las compras de gas a Rusia, que utiliza para continuar su invasión contra Ucrania mientras Europa gasta fondos para ayudar militarmente a los ucranianos, se producen mientras ya están en vigor algunas prohibiciones a la importación de gas —el veto total llegará en enero de 2027—.

Pese a este incremento de las compras de gas a Rusia, Europa no ha conseguido llenar sus almacenes hasta el 90% del total antes del 1 de noviembre, como obligan las normas aprobadas por la Comisión.

En estos momentos, los almacenes europeos están en el 71%, la menor cifra en años, y sólo tres países están por encima del 90%: Polonia, Portugal y Suecia. España tiene sus almacenes en poco más del 80%. La cuestión no es baladí porque un invierno más frío del previsto podría obligar a Europa a decretar cortes en el suministro.

El gran problema europeo es Alemania, cuyos almacenes de gas están en estos momentos por debajo del 58%. La falta de gas afecta también a la generación eléctrica, puesto que, por ejemplo, en España, en octubre fue la energía más utilizada para producir electricidad. La situación de Alemania ha obligado al Gobierno a plantearse obligar a las nucleares y al gas a estar alertas.