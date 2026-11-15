Feijóo se compromete a reformar la financiación y aprobar el ‘plan Valencia’ en un vídeo dirigido a los valencianos

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales del día 29 de este mes de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado en este primer domingo de campaña un vídeo con compromisos y medidas enfocadas exclusivamente en la Comunidad Valenciana. De facto, se trata de un compromiso no escrito de Feijóo con este territorio si logra la victoria electoral. Además, la elaboración de un vídeo exclusivo dirigido a la Comunidad Valenciana da idea de la enorme importancia que esta autonomía tiene para el PP, que la considera estratégica para obtener un triunfo electoral en España que permita a Feijóo llegar a la Moncloa. El vídeo de Feijóo aborda la financiación autonómica, las infraestructuras, la bajada de impuestos y la vivienda.

En el citado vídeo, Alberto Núñez Feijóo se compromete a un aprobar nuevo modelo de financiación autonómica, «que corrija el agravio» que sufre la Comunidad Valenciana, la autonomía peor financiada por el Gobierno de España y cuyos habitantes pagan más al Gobierno de España de lo que reciben de él.

Feijóo se compromete en ese vídeo también a aprobar el conocido como Plan Valencia. Este último, presentado hace año y medio en la tercera ciudad de España, con una dotación de 12.000 millones de euros «para ejecutar las inversiones que necesita la Comunidad Valenciana».

En el video citado, Alberto Núñez Feijóo augura que el cambio «vendrá muy bien a la Comunidad Valenciana» y anuncia también un plan nacional del agua y más viviendas con facilidades para comprarlas a los jóvenes».

Alberto Núñez Feijóo anuncia también en ese vídeo una bajada de impuestos dirigida a los trabajadores, las familias, los autónomos y los jóvenes valencianos. Con este anuncio, Feijóo reitera el efectuado el pasado 23 de octubre, en su última visita hasta la fecha a Valencia, a donde volverá este próximo sábado, con un mitin en la plaza de toros.

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno se compromete también a un futuro plan nacional del agua para «construir infraestructuras que nos protejan mejor de sequías y de inundaciones y que garanticen el agua que tanto necesita el campo».

Finalmente, anuncia la construcción de viviendas y «facilidades a los jóvenes para comprarlas». Precisamente, en materia de vivienda y en la Comunidad Valenciana, el gobierno del PP ha puesto en marcha en los últimos tres años 7.000 viviendas frente a 0 de PSOE y Compromís en sus ocho años de gobierno. Tampoco Sánchez ha entregado una sola de más de 1.000 que ha prometido en la Comunidad Valenciana desde que el presidente del Gobierno.

El lanzamiento del vídeo electoral de Feijóo enfocado en exclusiva en los compromisos del líder del PP con la Comunidad Valenciana se ha producido cuando apenas restan seis días para que el líder del PP ofrezca el que ya todos consideran como el gran acto del PP en esta campaña de las elecciones generales: el mitin de la Plaza de Toros de Valencia, con una capacidad superior a las 12.000 personas.