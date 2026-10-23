Feijóo anuncia en Valencia una rebaja del IRPF en 2027 «para que la inflación no se coma el salario de los españoles»

Alberto Núñez Feijóo ha anunciado este viernes en Valencia que, si resulta elegido presidente del Gobierno en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, en 2027, habrá una rebaja del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, lo que se conoce como el IRPF, «para que la inflación y los impuestos no se coman el salario de los españoles»: «Vamos a bajar los impuestos. Y vamos a empezar por quienes más los merecen, los trabajadores», ha asegurado en un multitudinario acto celebrado en el Palau de les Arts ante más de 1.400 personas, que han abarrotado la sala. Además, se ha comprometido a garantizar «que quien menos gana no pague la renta». Así, «quien cobre el salario mínimo no pagará el impuesto de la renta por ley». Y «El umbral subirá cada vez que suba el salario mínimo».

En esa misma dirección, Alberto Núñez Feijóo ha calificado de «inmoral» que el Gobierno del socialista Pedro Sánchez «cobre dos veces por la inflación, al hacer la compra y al hacer la declaración». Feijóo ha recordado que en 2022, el PP ya pidió que se bajara la tarifa del IRPF y ha sentenciado que «en 2027 lo haremos realidad», para anunciar, a continuación, la rebaja del IRPF antes citada.

El líder del PP ha expresado, además, que quiere construir un millón de viviendas «y ayudar a los jóvenes con menos impuestos». En ese sentido, ha recordado que el 29 de noviembre «también votamos por tener una nueva generación de propietarios».

Feijóo se ha comprometido, además, a que su gobierno reducirá ministerios y contará con menos altos cargos y asesores que los de Sánchez. En relación a esta cuestión, ha efectuado otro anuncio relevante: «Vamos a aprobar una auditoría total del gasto en estos años para saber cuánto dinero han robado y cuánto han malgastado»: «Todo se sabrá y todos pagarán, vamos a levantar las alfombras y a abrir las ventanas para poner a gente decente al frente de las instituciones.», ha concluido sobre esta cuestión.

El líder del PP ha advertido, ante un auditorio, que le ha aclamado al grito de «¡Presidente!» que «nos jugamos mucho como partido, pero nos jugamos mucho más como país». Y ha destacado que la mayoría de los españoles «está harta, deprimida, insatisfecha, por lo que ha pasado los últimos ocho años». Y que, frente a ello, «ahora tiene una oportunidad para decir ya basta». Porque, según ha expresado: «España no se merece la mentira, la corrupción y la incompetencia; se merece la verdad y que el país funcione».

Se trata, según ha expresado, «de dejar atrás la degradación y empezar la reconstrucción». Y también, «de recuperar el verdadero sentido de la política». «España necesita un servidor y no un impostor, que viva obsesionado con el poder y no con el servicio», ha sostenido Feijóo en referencia clara a Pedro Sánchez.

Alberto Núñez Feijóo ha iniciado su intervención con un recuerdo a las víctimas de la última DANA en la Comunidad Valenciana, a cuyos familiares ha dirigido su «más sentido pésame».