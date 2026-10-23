Feijóo promete un «gesto» con Vox si no concurre en las provincias «donde no va a obtener senador»

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido un «gesto» con Vox si la formación de Santiago Abascal no se presenta al Senado en las elecciones generales del 29 de noviembre en aquellas provincias donde no lograría escaño. Junto a ello, el jefe de la oposición ha revelado que el pasado miércoles habló por última vez de esta cuestión con Abascal.

«Sería lógico que Vox en aquellas provincias donde no va a obtener senador valore la posibilidad de no presentarse y que el Partido Popular corresponda a ese gesto», ha declarado Feijóo en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Ep. Ese gesto pasaría, tal y como ha publicado OKDIARIO, por la cesión de senadores del cupo autonómicos.

Y es que los populares son reacios a introducir en sus listas como independientes a candidatos propuestos por Vox, la fórmula del 2+1. Y otra opción es la cesión de senadores tras las elecciones del 29-N para que Vox pueda conformar grupo propio, algo que requiere un mínimo de 10 senadores (los de Abascal tienen ahora cinco y todos por el cupo autonómico).

No obstante, el presidente del PP ha señalado que en este momento no puede ofrecer ninguna «información veraz y definitiva» sobre la posibilidad de que Vox «no se presente a determinadas provincias y hacer algún pacto puntual en alguna de ellas».

«No está cerrado y, por tanto, yo no le puedo confirmar. Sí le confirmo que hay conversaciones para esto, pero de la misma forma le confirmo también que no hay nada cerrado», ha incidido el jefe de la oposición sobre la negociación que están capitaneando su secretario general, Miguel Tellado, y la secretaria general adjunta de Vox, Montse Lluis.

Con todo, Feijóo ha subrayado que el acuerdo dependerá de «la voluntad de Vox si quiere renunciar a presentarse en provincias donde no tiene senador». A su entender, si eso es así, «se puede llegar a un pacto» porque se trata de «buscar alguna solución para rentabilizar los votos no sanchistas», ha apostillado.

Respecto a la posibilidad de que el PP pueda no presentarse en un par de provincias en el Senado donde Vox estaría muy fuerte y podría hacerse con hasta tres escaños en cada una, Feijóo ha negado tal extremo, asegurando así que los populares concurrián en todas las circunscripciones de la Cámara Alta. «Está un poco desactualizada», ha dicho sobre esta versión.

Subida del salario medio

Además, Feijóo ha recalcado en esta entrevista que si llega a la Moncloa tras las generales del 29-N no solo subirá el salario mínimo interprofesional (SMI) de los trabajadores, sino también el salario medio «para que la gente mejore su poder adquisitivo» y «hacer crecer la economía». Una medida que, según ha confirmado, la adoptará reuniéndose tanto con los sindicatos como con la patronal.

Respecto al salario mínimo, el líder del PP ha explicado que, «a diferencia de lo que sucede con un Gobierno del PSOE, todo incremento de SMI quedará exento de IRPF siempre. Por ley y automáticamente», ha aseverado. «No pienso repetir el lamentable espectáculo del sanchismo, que quería darle a Hacienda parte de la subida hasta que le paramos los pies», ha manifestado.

Acto seguido, el jefe de la oposición ha acusado al presidente socialista del Gobierno, Pedro Sánchez, de incrementar la deuda un 44 %, casi 600.000 millones de euros. De este modo, ha criticado que «el Ejecutivo ha hecho un buen negocio subiendo el salario mínimo, porque quien más se ha llevado dinero de los trabajadores ha sido el Gobierno».

En materia de vivienda, Feijóo ha recordado que su precio ha subido un 30% más que los salarios, lo mismo que la cesta de la compra, un 44% más durante el Gobierno de Pedro Sánchez. «Esto impacta a la clase trabajadora», ha lamentado.

«La crisis de vivienda que ha generado este Gobierno después de 8 años es la mayor crisis social que se ha vivido en este país», ha denunciado Feijóo, que se ha comprometido a construir un millón de viviendas en la próxima legislatura para generar 500.000 puestos de trabajo y abaratar el precio de compra. «Eso es economía productiva», ha sentenciado.