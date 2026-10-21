Éstas son las 24 circunscripciones donde PP y Vox deben entenderse para amarrar 33 senadores clave

La coalición del PSOE con los comunistas de Frente Amplio y otras fuerzas nacionalistas, denominada Senado de Progreso, para las generales del 29 de noviembre obliga a PP y Vox a entenderse para tener el control total de la Cámara Alta (los necesarios tres quintos, 161 representantes).

Para ello, según un estudio elaborado por Data10 para OKDIARIO a partir de una encuesta realizada este lunes y martes, PP y Vox habrían de ir de la mano en al menos 24 circunscripciones del Senado, rozando así esos tres quintos, que resultan clave para los nombramientos del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Este trabajo demoscópico de Data10 advierte que si PP y Vox unen la fuerza de sus votantes, podrían obtener en torno a 160 senadores en las urnas del 29-N. Les dejaría a sólo un senador de los 161 que permiten el control total de la Cámara Alta, mientras que la coalición Senado de Progreso no pasaría de los 83 representantes.

Para poder alcanzar esa mayoría cualificada, PP y Vox han de ponerse de acuerdo en estas 24 circunscripciones, lo que les haría mejorar en 33 senadores con respecto a si ambas formaciones concurriesen por separado, llegando a 132 actas el 29-N frente a 63 de la coalición de Pedro Sánchez.

Estas circunscripciones -con el número de senadores de dicha mejora entre paréntesis- son: Valencia (2), Alicante (1), Castellón (2), Sevilla (2), Málaga (1), Cádiz (2), Córdoba (1), Huelva (2), Jaén (2), Granada (2), Asturias (2), Zaragoza (1), Huesca (1), Cáceres (1), Badajoz (2), Toledo (1), Albacete (1), Ciudad Real (1), Cuenca (1), Guadalajara (1), Formentera (1), Gran Canaria (1), Fuerteventura (1) y La Palma (1).

De lo contrario, si PP y Vox concurren por separado en todas las circunscripciones, el principal partido de la oposición quedaría con 99 senadores obtenidos en las urnas frente a 96 de la candidatura Senado de Progreso. Por su parte, Vox no lograría ningún senador, como ocurrió en las generales de 2023, aunque tendría posibilidades de cosechar hasta cuatro: los dos de Ceuta en pelea con PP, uno de Murcia y otro de Almería. Estos dos últimos en puja con los socialcomunistas.

Si a esos 99 senadores sumamos los ya electos por designación autonómica (23 de PP y 5 de Vox), la cifra total de representantes de la derecha no pasaría de 127, apenas 11 más que la coalición Senado de Progreso (116), cuya irrupción ha alterado el tablero de juego. Es decir, por separado, PP y Vox ni siquiera llegarían a la mayoría absoluta de la Cámara Alta (134) -les haría falta todavía siete escaños- y quedarían muy lejos de los tres quintos. Los populares sí alcanzaron la absoluta en las generales de julio de 2023.

Este estudio de Data10 está basado en un sondeo con trabajo de campo en el inicio de esta semana, los días 19 y 20 de octubre, con una extrapolación a provincias/circunscripciones según datos históricos de una muestra de 30.000 encuestas.

Las fórmulas

¿Cómo podrían unir sus fuerzas PP y Vox en el Senado? Una de las fórmulas que se contempla es la conocida como 2+1, con candidatos independientes propuestos por Vox integrados en las listas populares, pues ya no es posible una coalición al uso, como la izquierdista Senado de Progreso, puesto que el plazo acabó en la medianoche del pasado viernes.

Sin embargo, desde Génova, según las fuentes populares consultadas, la opción preferente es que Vox no se presente en ninguna circunscripción y compensar a los de Abascal con senadores por designación de los Parlamentos autonómicos tras las elecciones regionales previstas para el 23 de mayo de 2027.

El propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, apuntó en esta dirección en una entrevista este martes en Herrera en Cope. A la pregunta de si el entendimiento pasa por la integración de candidatos de Vox como independientes en las listas del PP o por la compensación con senadores autonómicos tras las elecciones regionales del próximo 23 de mayo, a cambio de que los de Abascal no concurran al Senado, Feijóo sugirió esta segunda opción como más viable.

Tras recordar que han sido los pactos de ambas formaciones en varias autonomías los que han permitido a Vox tener cinco escaños en la Cámara Alta, Feijóo esgrimió que «ya hay una fórmula» y remarcó que Vox tiene «cinco senadores» en este momento que «son fruto de los acuerdos en los Parlamentos autonómicos». «Son senadores autonómicos designados en las comunidades donde gobierna el PP por haber llegado a un acuerdo con Vox», incidió.

Junto a ello, Feijóo manifestó que «en este contexto hay posibilidades de llegar a puntos de encuentro», pero apeló a la «discreción». «Respeto y discreción es lo que hemos acordado y yo lo voy a cumplir, pero no le voy a ocultar que sería un error facilitar al sanchismo el control de forma directa o indirecta del Senado», apostilló.