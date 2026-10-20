Génova quiere que Vox no se presente al Senado y Abascal que Feijóo acepte candidatos suyos en las listas del PP

Mientras el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, enarbola el lema de la «España del sacrificio» para pescar votos de los trabajadores, es el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien le conmina a hacer algún «sacrificio» para «proteger al Senado de los acuerdos que Sánchez ha alcanzado con la extrema izquierda».

De momento, en la dirección del PP, según las fuentes populares consultadas, la opción preferente con la que se trabaja pasa por que Vox no se presente al Senado, sobre todo en aquellas circunscripciones ahora «sensibles» tras la irrupción de la coalición Senado de Progreso. Es decir, aquélla conformada por el PSOE de Pedro Sánchez, los comunistas y otras fuerzas nacionalistas para el 29-N.

A diferencia de la candidatura Senado de Progreso, PP y Vox no irán en ninguna coalición, esto es, no compartirán siglas en ninguna papeleta porque el plazo para el registro de coaliciones concluyó a las doce de la noche del pasado viernes. Y esta opción fue descartada por ambas direcciones.

Sin embargo, ha sido el líder de la tercera fuerza del país, Santiago Abascal, el que ha pedido implícitamente al PP que se «sacrifique» para hacer frente a la amenaza que supone la coalición de los socialistas y la extrema izquierda, que pretende hacerse con una mayoría de tres quintos del Senado, una cámara clave en los nombramientos del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

«La alianza de Sánchez con esa extrema izquierda exige sacrificios a los partidos de la oposición. Nosotros mantenemos la voluntad de algún entendimiento que proteja el Senado de los acuerdos que Sánchez ha alcanzado con la extrema izquierda», señaló el líder de Vox este lunes -a 40 días de las elecciones- en una declaración institucional en la sede de Bambú.

Para el PP, según las citadas fuentes, sigue siendo Vox quien tiene que mover ficha. No obstante, desde Génova aseguran que «seremos respetuosos con las decisiones que tomen».

En este impasse y cuando falta todavía una semana para que se cierre el plazo de presentación de candidaturas (del 21 al 26 de octubre, los partidos políticos tendrán que registrar sus listas al Congreso y al Senado ante las Juntas Electorales Provinciales), la negociación entre ambos partidos sigue abierta, según fuentes conocedoras de los contactos.

La fórmula 2+1

Mientras el PP presiona para que Vox no concurra a la Cámara Alta, mucho menos allí donde la división del voto de la derecha podría beneficiar a la izquierda -de ahí el paso dado por Sánchez y sus socios-, la formación de Abascal maneja un escenario donde candidatos elegidos por su partido se integren como independientes en las listas de los populares, ocupando uno de los tres puestos que concurren, es decir, aplicándose la fórmula 2+1.

Con todo, en Génova, todavía no han cerrado la puerta a esta posibilidad, según las fuentes consultadas, para el caso de dichas circunscripciones «sensibles», que los analistas sitúan entre 12 y 19 (la Cámara Alta cuenta con 60 circunscripciones y la coalición Progreso de Progeso concurre en 47 de ellas).

Por designación autonómica

No obstante, una baza que juega el PP para no estar pendiente de Vox -bien consiguiendo que no se presenten o no incluyendo a candidatos suyos en las listas- en estos comicios al Senado es la posibilidad de corresponder luego a la formación de Abascal con una mayor designación de senadores por el cupo autonómico, teniendo en cuenta que las elecciones regionales están previstas para el próximo 23 de mayo.

Los parlamentos que salgan de estas elecciones autonómicas (habrá comicios en Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja, además de Ceuta y Melilla) elegirán en torno a una treintena de senadores. Cabe recordar que Vox contó en esta legislatura con cinco senadores, todos ellos nombrados por designación autonómica: dos de Andalucía, uno de Extremadura, uno de Aragón y otro de la Comunidad Valenciana. En las elecciones generales de julio de 2023, Vox obtuvo cero senadores.

El Senado de España está formado por un total de 267 senadores, de los cuales 209 se eligen en las urnas del 29-N y otros 58 por designación autonómica, que irán renovándose según las elecciones en cada comunidad. Entre esos 58 están los cinco de Vox; 23 senadores del PP; 19 del PSOE; 3 de Junts; 1 de ERC; 1 del BNG; 1 de Geroa Bai; 1 del PNV; 1 de EH Bildu; 1 de Compromís; 1 de Más Madrid y 1 de Coalición Canaria.