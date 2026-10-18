VOX pide al Constitucional que impida a Sánchez dar un pucherazo con la Ley de Nietos

Vox ha pedido al Tribunal Constitucional (TC) que impida al Gobierno de Pedro Sánchez dar un pucherazo con la Ley de Nietos inadmitiendo el recurso del Defensor del Pueblo. El socialista Ángel Gabilondo salió el pasado viernes al rescate de Sánchez reclamando al tribunal de garantías medidas cautelarísimas para que esas personas puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones del 29-N.

La formación liderada por Santiago Abascal ha presentado este sábado un escrito de personación y alegaciones solicitando la inadmisión del recurso de del Defensor del Pueblo contra la decisión del Tribunal Supremo de ordenar la suspensión de los efectos electorales de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) vinculadas a la Ley de Nietos hasta que se dicte sentencia sobre el fondo del asunto.

El Supremo se pronunció así al estimar la medida cautelar solicitada por las formaciones políticas Vox e Iustita Europa.

Vox sostiene en su escrito al Constitucional que el recurso del Defensor del Pueblo es prematuro, ya que el Tribunal Supremo mantiene abierto hasta el 22 de octubre el plazo para que los afectados puedan personarse y formular alegaciones. Asimismo, considera que «no se ha acreditado una lesión constitucional actual ni se ha justificado suficientemente la especial trascendencia constitucional del recurso».

Además, defiende que las medidas acordadas por el Supremo buscan «preservar la legalidad, objetividad y transparencia del censo electoral, sin anular la nacionalidad española ni establecer una exclusión definitiva de los electores afectados». En este sentido, recuerda que el Supremo apreció un «peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral».

Por todo ello, Vox solicita la inadmisión del recurso o, subsidiariamente, su desestimación, así como el rechazo de las medidas cautelarísimas y cautelares solicitadas por el Defensor del Pueblo, al considerar que «podrían comprometer la correcta conformación del censo de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre».

Vox también requirió el viernes a la Junta Electoral Central y al Tribunal Supremo que se doten los medios para el cumplimiento de los autos sobre la Ley de Nietos. En sendos escritos ante la Junta Electoral Central y ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo pide que se requiera a los ministerios implicados, la Oficina del Censo Electoral y la propia Junta Electoral Central un plan de actuación que acompase al calendario electoral el cumplimiento de los autos del Alto Tribunal.

Como ha informado recientemente OKDIARIO, 161 pueblos de España tienen tras la Ley de Nietos más votantes en el extranjero que en el propio municipio.