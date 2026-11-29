¿Crees que Pedro Sánchez debería dimitir tras esta nueva derrota? El pasado 5 de octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba la convocatoria de elecciones generales para el domingo 29 de noviembre. Este anuncio llegó tras la dimisión del ex ministro de Transportes, Óscar Puente, con motivo del accidente ferroviario en Urda, Toledo, y nueve meses antes más de cien personas perdieron la vida en otro accidente de tren en la línea de Madrid-Sevilla.

Una legislatura que ha estado marcada por la corrupción del PSOE, como han sido los juicios del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su ex asesor, Koldo García. La corrupción también ha salpicado el entorno más cercano de Sánchez. Su hermano, David Sánchez, ha sido juzgado por haber sido colocado a dedo en un puesto público en la Diputación de Badajoz. También su mujer, Begoña Gómez, está en pleno proceso judicial por dar cátedra en la Universidad Complutense de Madrid sin tener la licenciatura obligatoria para ello.

Ahora, tras las elecciones, quedar como segunda fuerza política y perder la presidencia de Gobierno frente al Partido Popular, ¿debería Pedro Sánchez continuar en la oposición o debería dejar la política?