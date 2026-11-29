Alberto Núñez Feijóo sería el ganador de las elecciones de este domingo, 29 de noviembre, según la encuesta de Sigma Dos para RTVE y Forta. El Partido Popular lograría entre 131 y 136 escaños -sumando los dos de UPN- y podría conformar una mayoría absoluta con Vox -44 a 48 escaños-. En la parte baja de la horquilla los partidos del centroderecha sumarían 175 diputados, a uno de la mayoría. En la parte alta, la mayoría sería de 184.

Por su parte, Pedro Sánchez resiste con entre 119 y 124 diputados -ahora tiene 121- aunque no podría reeditar la coalición «progresista» por el desplome del Frente Amplio de Ada Colau que cae de los actuales 31 de Sumar hasta los 10 u 11 escaños.

En el resto del arco parlamentario, Podemos -encabezado por Irene Montero- no entraría en el Congreso, lo que confirma la desaparición del partido. ERC, con entre 9 y 10 diputados -ahora tiene 7- asume el liderazgo del bloque separatista frente a Junts, que cae de los 7 a entre 4 o 5. El PNV también sufre el apoyo a Sánchez, y baja de los 5 escaños a entre 2 o 3. Bildu confirma su empuje y pasa de 6 a entre 7 u 8.

La encuesta de GESOP para El Periódico otorga al PP una horquilla de entre 130 y 138 escaños (33% del voto) por lo que, con Vox, -entre 47 y 57 y un 15,7%- podría conformar una mayoría absoluta de hasta 195 diputados.

El PSOE se mueve entre 113 y 125 diputados (29,6%), insuficientes para articular una mayoría alternativa por la desaparición de Sumar. Su nueva marca, Frente Amplio, se queda con entre 16 y 20 (9%).

Entre los socios de Sánchez, ERC podría lograr entre 9 y 12 asientos, a distancia de los 3 o 4 de Junts. Bildu se anota entre 9 y 11 y el PNV se quedaría con 1 o 2. Según este sondeo, Podemos no entraría en el Congreso, y sí lo haría Adelante Andalucía, con entre 3 y 6 escaños.

El Partido Popular llega a las elecciones tras una campaña considerada exitosa por Génova en la que no se han repetido los errores de 2023, cuando los sondeos también anticipaban una sólida mayoría con Vox. Entonces, Feijóo se impuso en las urnas, pero lejos de la mayoría y por debajo de las expectativas. Sánchez logró resistir y articular una alianza de perdedores con el apoyo indispensable de Carles Puigdemont.

Feijóo ha logrado mantener su empuje durante la campaña, enfatizando su perfil de gestor y con un fuerte enfoque hacia los servicios públicos. El resultado confirma la solidez de su base electoral y la contención de la fuga del votante hacia Vox. Mientras, los de Abascal anotarían un resultado espectacular, consolidando el crecimiento que ya asomó en las autonómicas al movilizar al votante abstencionista e incluso a una izquierda desencantada. Sánchez resiste con un resultado discreto al aglutinar a los partidos a su izquierda.

Participación histórica

La participación en las elecciones generales de este domingo a las 18.00 horas ha marcado un récord histórico al situarse en el 68,14%, lo que supone 15,1 puntos más que en las de julio de 2023, cuando fue del 53,13% a esa misma hora.