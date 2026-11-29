Las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre pueden dejar un escenario muy ajustado en el Congreso de los Diputados. Aunque lo habitual es que los partidos obtengan resultados diferentes, existe la posibilidad de que dos candidaturas empaten en número de votos o incluso de que los bloques políticos terminen con los mismos escaños. ¿Qué ocurriría en ese caso? La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) contempla mecanismos para resolver los empates, incluido un sorteo cuando está en juego la adjudicación de un diputado.

¿Qué pasa si dos partidos empatan en votos?

En las elecciones al Congreso, los 350 diputados se reparten por circunscripciones provinciales mediante el sistema D’Hondt. Para ello, se dividen los votos de cada candidatura entre uno, dos, tres y así sucesivamente, y los escaños se adjudican a los cocientes más elevados. Además, las formaciones deben conseguir al menos el 3% de los votos válidos en cada circunscripción para participar en el reparto.

El artículo 163.1.d de la LOREG establece qué sucede cuando dos candidaturas obtienen exactamente el mismo cociente y se disputan un escaño. En primer lugar, el diputado se adjudica al partido que haya conseguido más votos en total. Sin embargo, si también existe igualdad en el número de papeletas, el primer empate se resuelve mediante un sorteo. Si se producen nuevos empates, se resuelven de forma alternativa.

¿Y si los dos bloques consiguen los mismos escaños?

Otra posibilidad es que los dos grandes bloques políticos terminen con idéntica representación parlamentaria. Por ejemplo, si las formaciones de izquierda y derecha sumasen 175 diputados cada una, ninguna tendría por sí sola los 176 escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta del Congreso.

Sin embargo, esto no significa que haya que repetir automáticamente las elecciones. Los partidos pueden negociar apoyos con otras formaciones, alcanzar acuerdos de investidura o buscar abstenciones que permitan sacar adelante un candidato a la Presidencia del Gobierno.

¿Cuándo habría que repetir las elecciones?

El artículo 99 de la Constitución establece que el candidato propuesto por el Rey necesita mayoría absoluta en la primera votación de investidura. Si no la consigue, se celebra una segunda votación 48 horas después, en la que basta con obtener más votos a favor que en contra.

Si ningún candidato consigue la confianza del Congreso, pueden plantearse nuevas propuestas de investidura. No obstante, si transcurren dos meses desde la primera votación sin que ningún aspirante resulte elegido, el Rey disolverá las dos Cámaras y convocará nuevas elecciones, con el refrendo del presidente del Congreso.

Por lo tanto, un empate en las urnas no implica necesariamente una repetición electoral. La clave estará en los escaños obtenidos, los acuerdos entre partidos y la capacidad de los candidatos para reunir los apoyos suficientes para gobernar.