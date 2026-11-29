Arturo Pérez-Reverte ha vuelto a recurrir a los grandes clásicos de la literatura para compartir una reflexión sobre el comportamiento humano. El escritor y académico de la Real Academia Española ha publicado en su cuenta de X un fragmento de las Cartas a Lucilio, del filósofo romano Séneca, en el que aborda una cuestión que continúa teniendo vigencia siglos después: por qué las personas repiten sus errores y tienen tantas dificultades para desprenderse de sus propios defectos. «¿Por qué nos domina la estupidez de modo tan persistente?», recoge el texto que ha compartido el autor de El capitán Alatriste.

La reflexión de Séneca que ha compartido Pérez-Reverte

El texto difundido por el escritor comienza con una reflexión sobre aquello que condiciona y debilita a las personas: «Nos atan muchas cosas y nos debilitan muchas cosas. Estuvimos postrados demasiado tiempo con estas miserias y es difícil limpiarse, porque no sólo estamos manchados, sino empapados…».

La cita termina con una pregunta que concentra buena parte de su significado: «¿Por qué nos domina la estupidez de modo tan persistente?». Se trata de un fragmento de la carta 59 de Cartas a Lucilio, una de las obras filosóficas más conocidas de Séneca, en la que el pensador aborda la diferencia entre el placer y la verdadera alegría, además de reflexionar sobre los vicios y la sabiduría.

¿Qué quería decir Séneca con esta frase?

Séneca plantea que los defectos humanos no desaparecen simplemente porque una persona sea consciente de ellos. En su reflexión, explica que los vicios pueden arraigarse hasta el punto de convertirse en comportamientos difíciles de abandonar. Por eso utiliza la comparación entre estar manchado y estar infectado, ya que no se trata de un problema superficial, sino de algo que ha penetrado profundamente.

El filósofo también apunta a la falta de esfuerzo como una de las razones que explican esa dificultad. Considera que las personas no combaten sus defectos con suficiente determinación y tampoco prestan la atención necesaria a las enseñanzas de quienes han dedicado su vida a estudiar la virtud y el comportamiento humano.

Una reflexión sobre los errores que se repiten

La carta 59 forma parte de la correspondencia filosófica que Séneca dirige a Lucilio, en la que aborda cuestiones relacionadas con la conducta, la felicidad, la virtud y el dominio de uno mismo. Su planteamiento invita a examinar los propios comportamientos en lugar de conformarse con reconocer los errores sin hacer nada para corregirlos.

La publicación de Pérez-Reverte recupera así una reflexión escrita hace casi dos milenios que sigue planteando una pregunta incómoda, ya que ¿por qué cuesta tanto abandonar aquello que sabemos que nos perjudica?