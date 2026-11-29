Iberdrola ha culminado este sábado, en el Roig Arena de Valencia, su programa de eventos musicales destinados a celebrar su 125 aniversario con la sociedad española. Estopa ha ofrecido ante cerca de 15.000 personas su único concierto en 2026 en una velada que ha reunido a varias generaciones de seguidores y que ha contado, además, con la participación de la cantautora alicantina Mafalda Cardenal.

El dúo de Cornellà de Llobregat (Barcelona) ha tocado algunos de los grandes clásicos de su discografía, entre los que se encuentran varios de los temas que ya formaban parte de la maqueta original con la que comenzó su trayectoria y que son parte esencial del proyecto “La Maketa”, publicado hace apenas unos días.

David y José Muñoz han culminado así la programación musical impulsada por Iberdrola desde el pasado 12 de junio, cuando cerca de 40.000 personas disfrutaron de las actuaciones de Juanes, Antonio Orozco, Rigoberta Bandini y Süne y del mayor espectáculo de drones realizado hasta la fecha en España, alimentado con energía 100% renovable, en el parque de Doña Casilda de Bilbao.

Apenas 15 días después, el 27 de junio, la compañía celebró el Iberdrola Music Festival con artistas destacados del ámbito nacional e internacional como Lenny Kravitz, Manuel Carrasco -en su última actuación hasta 2028-, Ana Mena, Álvaro de Luna y DJ Lola Bozzano, que hicieron vibrar a más de 35.000 asistentes en el recinto Iberdrola Music de Madrid.

La compañía ha querido ligar las celebraciones musicales de su 125 aniversario con el apoyo a proyectos sociales impulsados por cinco entidades con las que viene colaborando: la Asociación Española Contra el Cáncer; Acción contra el Hambre; la Fundación Tu Techo, dedicada al apoyo a jóvenes vulnerables y personas con discapacidad; Betania, que trabaja con familias afectadas por la dana en Valencia; y la Fundación Integra, centrada en la inserción laboral de personas en situación de exclusión social y con discapacidad.

Estos espectáculos musicales forman parte de las actividades que Iberdrola está llevando a distintos puntos de la geografía española para acercar su legado, bajo el lema “125 años luz”, a empleados, accionistas, clientes y el conjunto de la sociedad, a lo largo de 2026.

La variada agenda desplegada por la compañía abarca exposiciones de tecnología y arte, eventos sociales y la iluminación de edificios emblemáticos y monumentos para compartir con los ciudadanos una trayectoria basada en la innovación, el servicio a las personas y su contribución al desarrollo a través de la electrificación, así como sus perspectivas de futuro y su compromiso con las comunidades en las que lleva a cabo su actividad.