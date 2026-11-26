La Comisión Europea ha autorizado a Iberdrola la adquisición de Caruna, la mayor distribuidora eléctrica de Finlandia. Con el plácet de Bruselas, la multinacional española ha superado el último permiso necesario y efectuará la transacción en enero.

La empresa capitaneada por Ignacio Galán desembolsará más de 2.000 millones de euros para hacerse con las participaciones de Caruna que posee Ontario Teachers, el mayor fondo de pensiones de Canadá. La operación valora a la compañía finlandesa en 5.000 millones de euros.

Es la primera vez que Iberdrola completa un proceso de compra que tuvo como centro los permisos de adquisición transfronteriza. La última revisión de la Comisión consistía en un análisis de la operación desde la perspectiva del Reglamento de Subvenciones Extranjeras.

Caruna es el mayor distribuidor de electricidad de Finlandia. Da servicio a la quinta parte de la población, unos 1,5 millones de personas, y gestiona 89.000 kilómetros de redes. Con esta operación, Iberdrola desembarca en el mercado nórdico, uno de los más activos en inversiones en tecnología y electricidad de Europa.

La firma española se encuentra en un momento dulce. Durante los nueve primeros meses de este año, Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 5.816,1 millones de euros, un incremento interanual del 9,6%. En estas cuentas se incluyen las plusvalías por la venta a Cox de su división en México por 4.000 millones de dólares.